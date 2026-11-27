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[스포츠조선 김소희 기자] '나 혼자 산다' 김대호와 던이 결혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

27일 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서는 독특한 나무 막대기를 찾기 위해 함께 산행에 나선 김대호와 던의 모습이 공개됐다.

이날 처음 만난 두 사람은 본격적으로 산에 오르기에 앞서 차 안에서 다양한 이야기를 나눴다. 어색함도 잠시, 자연스럽게 연애와 결혼에 관한 주제로 대화가 이어지며 서로의 생각을 알아가는 시간을 가졌다.

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먼저 김대호는 던에게 "너는 결혼 생각 있냐"라고 물으며 결혼관을 궁금해했다. 이에 던은 망설임 없이 "솔직히 지금은 비혼주의"라고 답해 눈길을 끌었다. 예상치 못한 솔직한 고백에 스튜디오에서도 관심이 집중됐다.

하지만 이후 스튜디오에서 당시 상황을 지켜보던 던은 뜻밖의 이야기를 꺼내 웃음을 자아냈다. 그는 "저때까지만 비혼이었다. (대호) 형 보고 바뀌었다"라고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

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던의 발언에 김대호는 당황한 듯 "나는 비혼이 아닌데?"라고 받아치며 웃어 보였다. 이어 자신의 결혼관에 대해서는 "난 비혼 생각해본 적 없다. 그냥 결혼을 못할 수도 있겠다 싶었다"라고 솔직하게 털어놨다. 결혼을 하지 않겠다는 확고한 의지가 있었던 것은 아니지만, 현실적으로 결혼이 쉽지 않을 수도 있겠다고 생각했다는 것.

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이를 듣던 전현무는 "대호는 타의적 비혼이지"라고 재치 있게 거들어 스튜디오에는 또 한 번 웃음이 터졌다.

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특히 김대호는 무려 10년 동안 연애를 하지 못했다고 밝혀 놀라움을 자아냈다 이에 던은 "형이랑 놀면 안 될 것 같다"라고 농담을 건네 폭소를 더했다.