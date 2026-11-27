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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김구라의 아들이자 가수 겸 방송인 그리(본명 김동현)가 23살 터울의 여동생을 향한 애정을 드러내 훈훈함을 안겼다.

27일 유튜브 채널 '김그리'에는 "제 어릴 적 같이 보시겠어요?"라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 그리는 자신의 어린 시절을 돌아보는 한편, 온라인 백과사전 나무위키에 기재된 자신의 프로필을 직접 살펴보며 잘못된 정보를 수정하는 시간을 가졌다.

먼저 자신의 기본 정보를 확인한 그리는 "본명 김동현, 11월 10일. 거주지는 마포구 상암동으로 되어 있는데 이사했다. (고양시) 삼송으로"라고 말하며 현재 거주지를 정정했다.

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이어 가족 관계 항목을 살펴보던 중 '이복 여동생 김수현(2001년생)'이라는 표현을 발견했다. 이를 본 그리는 "이복 지워주고 여동생이라고 해달라"고 요청해 눈길을 끌었다. 여동생을 굳이 이복이라는 수식어로 구분하지 않고 그저 자신의 동생으로 소개하고 싶다는 마음을 드러낸 것. 짧은 한마디였지만 여동생을 향한 애정과 남다른 가족애가 느껴져 훈훈함을 자아냈다.

그리의 아버지 김구라는 첫 번째 결혼 생활을 마무리한 뒤 2020년 12살 연하의 비연예인 여성과 재혼했다. 이후 2021년 딸을 품에 안으며 늦둥이 아빠가 됐다. 1998년생인 그리와 여동생은 무려 23살 차이가 난다.

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앞서 그리는 방송과 개인 콘텐츠 등을 통해 어린 여동생에 대한 애정을 드러내기도 했다. 나이 차이가 큰 만큼 남다른 애틋함을 갖고 있는 것으로 보인다. 이번에도 온라인 프로필에 적힌 표현을 직접 바로잡으며 여동생을 향한 마음을 드러내 훈훈한 반응을 얻고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com