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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지민이 출산을 약 2개월 앞두고 볼록해진 D라인을 공개해 눈길을 끌었다.

27일 유튜브 채널 '돌아온 탑배우 자나언니'에는 "김지민 김장 도와주러 갔다가 김준호 장모님한테 딱 걸렸습니다 (62세 톱스타, 사위 아니쟈나)"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 김준호는 과거 유행어 '~자나'를 활용한 부캐릭터 '자나언니'로 변신했다. 이후 아내 김지민과 장모님을 만나 함께 김장에 나서며 특유의 능청스러운 입담을 뽐냈다.

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먼저 김준호는 임신 7개월 차에 접어든 김지민의 볼록해진 배를 발견하고는 "애기 때문에 배가 좀 나왔구나?"라고 놀라워했다. 이에 김지민은 "이제 7개월 됐다"고 답했다. 김준호는 아내의 얼굴을 바라보며 "얼굴은 그대로다. 예뻐서 그런가?"라고 다정한 말을 건네 달달한 분위기를 자아냈다.

이후 김지민의 어머니이자 김준호의 장모님이 등장했다. 김준호는 '자나언니'라는 부캐릭터의 콘셉트를 유지하기 위해 장모님에게도 친근하게 "언니 안녕"이라고 인사했다. 이어 10살 차이가 나는 장모님에게 "언니가 젊다"고 너스레를 떨며 웃음을 안겼다.

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본격적인 김장이 시작된 가운데 세 사람의 화기애애한 대화도 이어졌다. 김준호는 문득 장모님과 김지민의 얼굴을 번갈아 보더니 "우리 지민이랑 판박이다"라고 감탄했다. 이에 김지민은 "판박이다. 엄마 배에서 나왔는데. 제 배에도 김준호 씨 아이 들어있는데 얼마 전 초음파 했다"고 재치 있게 받아쳤다.

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아내의 말에 김준호는 "누구 닮았으면 좋겠냐"고 물었고, 김지민은 망설임 없이 "오빠가 잘생겼다"고 답하며 남편을 치켜세웠다. 김준호 역시 "대표적인 미남 개그맨"이라고 자신감을 드러내 웃음을 더했다. 서로를 향한 애정 표현도 유머로 승화하는 두 사람의 티격태격 케미가 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

한편 김준호와 김지민은 오랜 공개 열애 끝에 2025년 결혼했다. 두 사람은 결혼 이후에도 방송과 유튜브 콘텐츠를 통해 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다. 현재 첫아이 출산을 앞두고 있어 많은 이들의 축하와 관심을 받고 있다.