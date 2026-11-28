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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손나은의 동생이자 프로골퍼 손새은이 프로야구 LG 트윈스 투수 임찬규와 약 5년간의 공개 열애 끝에 결혼하는 가운데, 두 사람의 프러포즈 현장이 공개돼 화제를 모으고 있다.

27일 임찬규의 소속팀 LG 트윈스 측은 "임찬규와 손새은이 오는 12월 19일 결혼식을 올린다"고 밝혔다. 두 사람은 2022년 1월 열애 사실을 공개하며 공식 연인이 됐다. 이후 약 4년 11개월 동안 변함없는 사랑을 이어온 끝에 마침내 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

이런 가운데 두 사람의 로맨틱한 프러포즈 현장까지 공개돼 관심을 더하고 있다. 연예계에 따르면 임찬규는 이날(27일) 열린 다이나믹 듀오 콘서트에서 손새은에게 깜짝 프러포즈를 했다.

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이날 임찬규는 손새은에게 다이아몬드 반지를 건네며 "나와 결혼해 줄래?"라고 진심을 전했다. 예상치 못한 프러포즈에 손새은은 놀란 듯 눈물을 쏟으며 고개를 끄덕였고, 임찬규는 곧바로 무릎을 꿇고 손새은의 손가락에 반지를 끼워줬다. 이어 두 사람은 서로에게 다가가 입을 맞추며 사랑을 확인했다.

약 5년 가까이 공개 열애를 이어온 두 사람이 결혼을 앞두고 영화 같은 프러포즈까지 공개하면서 축하와 관심이 쏟아지고 있다. 오랜 시간 서로의 곁을 지켜온 두 사람이 이제 연인에서 부부로 새로운 출발을 앞둔 만큼, 이들의 결혼 소식에 팬들의 축하가 이어지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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