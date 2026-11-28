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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 강부자가 오랜 절친 사미자의 과거 쌍꺼풀 수술 사실을 거침없이 폭로해 웃음을 안겼다.

27일 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 "동생 강부자와 함께~ 60년 우정 100년까지~♥"라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 사미자와 그의 남편 김관수가 오랜 동료이자 친구인 강부자를 초대해 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 세 사람은 오랜 세월 함께하며 쌓아온 추억을 되짚는 한편, 서로에 대한 거침없는 폭로와 농담을 주고받으며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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이날 강부자는 과거 사미자의 빼어난 미모에 반해 드라마 배역을 직접 추천했다며 자신이 사미자의 연예계 데뷔를 이끈 일등 공신이라고 밝혔다.

그러면서 사미자의 과거 외모를 칭찬하던 중 예상치 못한 폭로를 이어갔다. 강부자는 "사미자 씨가 참 예뻤다. 그 후에 그 예쁜 눈을 더 예쁘게 하려고 손을 대서 얼굴을 망가뜨렸다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 사미자의 쌍꺼풀 수술 사실을 거침없이 언급한 것.

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하지만 강부자의 폭로는 여기서 끝나지 않았다. 그는 사미자의 미모와 연기력을 인정하면서도 남다른 승부욕을 드러냈다. 강부자는 "얼굴 예쁘지. 연기 잘하지. 나보다 영화 많이 팔렸지. 나보다 자가용도 먼저 샀다"며 "나보다 늦게 (연기) 시작했는데 먼저 산 거다. 부러웠다"고 솔직하게 털어놔 또 한 번 웃음을 자아냈다.

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오랜 시간 연예계에서 함께 활동하며 서로의 희로애락을 지켜봐 온 두 사람. 칭찬과 폭로를 거침없이 주고받는 모습에서는 60년이라는 긴 세월 동안 쌓아온 각별한 우정이 고스란히 묻어났다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com