사진 출처=솔비 인스타그램

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[스포츠조선 김소희 기자] 내년 결혼을 앞둔 가수 겸 화가 솔비가 자녀 계획에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

27일 유튜브 채널 '마이스킨'에는 '솔비 얼굴 전격 분석! 의사와 관상가가 본 서로 다른 시선'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 가수이자 화가로 활동 중인 솔비가 출연해 피부 시술 상담을 받는 모습이 담겼다.

이날 솔비는 겨울철 피부 관리를 위해 피부과를 찾았다. 시술 경험이 있는지 묻는 질문에 솔비는 레이저와 보톡스, 스킨부스터, 울쎄라 등 다양한 시술을 받아봤다고 솔직하게 밝혔다. 그러면서도 필러 시술에 대해서는 뜻밖의 해명을 내놨다.

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솔비는 "남들이 필러를 넣은 줄 아는데 저는 뺄 게 많다. 필러를 넣어본 적이 없다"고 말했다. 자신을 둘러싼 오해를 직접 바로잡으며 특유의 솔직하고 거침없는 입담을 뽐냈다.

이후 피부 상담을 마친 솔비는 박성준 관상가와 함께 관상 풀이에 나섰다. 박성준은 솔비의 얼굴을 살펴본 뒤 가장 두드러지는 특징으로 '일복'을 꼽았다.

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이에 솔비는 자신의 결혼운에도 관심을 보이며 "남편복 있냐"라고 물었다. 박성준은 "남편분을 많이 도와주실 것 같다. 처지거나 음한 에너지를 본인이 조금 살려줄 수 있는 기운을 가졌다. 본인도 좋지만 남편이 더 기운을 받는 게 더욱 강하다"라고 풀이했다.

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남편에게 좋은 기운을 전해줄 수 있다는 말에 솔비는 만족스러운 반응을 보였다. 그는 "좋은 거네요. 제가 줄 수 있는 거니까"라고 말하며 뿌듯한 미소를 지었다.

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이어 솔비의 관심은 자녀복으로 향했다. 내년 결혼을 앞둔 예비 신부인 만큼 앞으로의 가정생활과 자녀 계획에 대해서도 궁금했던 것. 박성준은 솔비에게 자녀와 관련해 올해 말이나 내년을 언급하며 풀이를 이어갔다.

이를 들은 솔비는 "저도 내년이 마지노선이라고 생각한다"라고 공감하며 솔직한 속내를 드러냈다.

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한편 솔비는 배우 이규한과 내년 4월 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 두 사람은 KBS Joy·KBS2 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'를 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 최종 커플로 이어지지는 않았지만, 방송 이후 관계를 이어가며 연인으로 발전했다.