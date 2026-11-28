Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 유혜정과 딸 서규원이 식당에서 우연히 만난 강호동의 따뜻한 배려에 감동한 사연을 공개했다.

27일 유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'에는 '서울 촌뜨기 모녀가 소개하는 명동 풀코스'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 유혜정·서규원 모녀는 식사 도중 강호동과 우연히 만났던 일을 떠올렸다.

Advertisement

서규원은 "며칠 전에 강호동 아저씨를 만났다. 피부과에 갔다가 배고파서 돈가스집에서 밥 먹고 있는데 너무 수상쩍은 아저씨가 음료수를 들고 오셨다"고 말했다.

이어 "너무 감사한데 '누구지?' 싶었다. 내가 너무 못 알아보니까 '강호동입니다'라고 하셨다"며 "엄마랑 같이 옛날에 해외 나가는 촬영도 많이 하셨더라"고 설명했다.

Advertisement

서규원은 강호동을 바로 알아보지 못한 이유에 대해 "전체 등산복에 모자를 쓰고 선글라스를 끼고 마스크를 쓰고 계셨다. 아무것도 안 보였다"고 밝혔다.

Advertisement

유혜정은 "캔을 두 개 들고 오길래 '뭐지?' 했다. 선배님이 우리가 먹은 걸 계산해 주고 싶었는데 선불제여서 음료라도 주고 싶은 정스러운 마음으로 우리한테 오셨던 거다. 너무 따뜻했다"며 고마움을 드러냈다.

Advertisement

규원 역시 "너무 감동이었다. 감사하다"고 인사했다.

유혜정은 "규원이를 예뻐해 주고 가니까 눈물 나게 감사했다. 진짜 강호동 선배님 짱"이라며 거듭 고마움을 표현했다.