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[스포츠조선 조윤선 기자] 박진주가 '놀면 뭐하니?' 하차 후 프로그램 언급조차 조심스러워하는 모습을 보였다.

27일 유튜브 채널 '오늘의 주우재'에는 '모처럼 만났는데 여전히 킹받는 박진주'라는 제목의 영상이 게재됐다.

주우재는 박진주와 만나자마자 "처음부터 이런 질문을 해서 조금 그렇지만 실직 후에는 어떤 삶을 살고 있느냐"고 물었다. 지난해 '놀면 뭐하니?'에서 하차한 박진주를 향해 짓궂은 농담을 던진 것.

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방송 하차 후 뮤지컬계에서 활발하게 활동 중인 박진주는 "죄송한데 내가 또 새로 취직했다는 이야기는 못 들으셨나 보다"라고 받아쳤다.

이에 주우재는 "들었다. 그런데 나는 그 직장을 아직 다니고 있어서 궁금해서 그렇다. 어떤 삶일까"라며 너스레를 떨었다. 결국 박진주는 "우리는 전 직장 동료니까"라며 "좋다. 새 직장도 마음에 든다"고 답했다.

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이날 등산에 나선 두 사람은 금세 지쳐 정상이 아닌 휴게소에서 '야호'를 외쳤다. 이어 주우재는 "'놀면 뭐하니?'도 외치자"고 제안했고, 박진주는 "민폐가 될 수도 있지 않으냐"며 머뭇거렸다.

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그러자 주우재는 "왜 안 하느냐. 전 직장은 가족 아니냐"고 생떼를 부렸고, 결국 두 사람은 함께 '놀면 뭐하니?'를 외쳐 웃음을 안겼다.

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또 주우재는 최근 '놀면 뭐하니?'에서 삼행시가 통편집된 굴욕을 떠올리며 박진주와 삼행시 대결도 펼쳤다.

그는 박진주의 이름으로 "박, 밖에서 활동 열심히 하는 걸 보니까 정말. 진, 진짜 옛날 생각도 많이 나고 아쉽기도 하고 고맙기도 하고. 그런데 뭐 어쩌겠어. 주, 주우재가 짱인걸. 그러니까 나는 남아 있지. 너는 나갔고"라는 삼행시를 선보였다.

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제작진이 "디스전이냐"고 묻자 박진주는 "방송에 꼭 내보내달라"고 강조해 웃음을 더했다.

이어 두 사람은 서로의 얼굴을 그렸다. 주우재는 뮤지컬 '겨울왕국'에서 안나 역을 맡은 박진주를 위해 안나를 예쁘게 그렸지만, 박진주는 주우재의 특징을 적나라하게 살린 그림을 완성했다.

주우재는 "진짜 인간성이 보인다. 나는 너를 안나 자체로 보고 그렸는데 이게 무슨 짓이냐"며 울컥했다. 박진주는 "감동했다. 우재 오빠는 재수 없지만 미워할 수 없는 스타일"이라고 말해 티격태격 케미를 뽐냈다.

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이날 주우재는 하하에게 영상 통화를 걸기도 했다. '런닝맨' 촬영 중이던 하하와 유재석은 주우재와 함께 있는 박진주를 보고 반가움을 드러냈다. 또 유재석은 "'겨울왕국'을 곧 보러 가겠다"고 약속했다.

한편 박진주는 2022년 9월 '놀면 뭐하니?'의 공식 멤버로 합류했으나 2025년 이미주와 함께 프로그램에서 하차했다.