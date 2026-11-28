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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍진경과 서인영이 트레일 러닝 도중 살벌한 신경전을 벌였다.

27일 KBS 2TV '산독기 프로젝트' 방송 말미에는 트레일 러닝 도전에 나선 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연의 모습이 공개됐다.

멤버들은 두 번째 프로젝트로 트레일 러닝에 나섰다. 이들에게는 '추격자보다 먼저 전원이 결승선에 도착하라'는 미션이 주어졌고, 멤버들은 짙은 안개 속을 달리기 시작했다.

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추격자에게 쫓기듯 달리던 멤버들은 "공포영화를 찍는 것 같다"면서도 미션을 성공하기 위해 속도를 높였다.

이후 멤버들은 미션에 실패하면 역대급 벌칙이 주어진다는 말에는 울컥했다. 특히 홍진경은 "기분 좋게 모아놓고 뭐 하는 짓이냐"며 버럭해 웃음을 안겼다.

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정신없이 달리던 중 서인영은 "자꾸 눈물이 나려고 한다"고 토로했다. 결국 급격히 체력이 떨어진 그는 "나 안 돼"라며 힘겨워했다.

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하지만 홍진경은 다른 멤버들에게 "쟤 버려"라고 말하며 냉정한 모습을 보였다. 이어 서인영에게 "인영아, 자기 인생은 자기가 사는 거야"라는 단호한 조언까지 건넸다.

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그러자 서인영은 "거봐. 아까와는 다르지 않냐"며 "왜 나한테만 그러냐"고 발끈했다. 하지만 홍진경은 "우리 지금 그럴 여유 없다. 빨리 와라"고 재촉한 뒤 매정하게 돌아섰다.

이와 함께 화면에는 '살벌한 내부 분열', '산독기 이대로 해체?'라는 자막이 등장해 멤버들 사이의 갈등을 예고했다.

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그러나 이어진 장면에서는 펜션에 모인 멤버들이 서로 장난을 치며 애정을 드러내는 모습이 공개됐다. 러닝 중 벌어진 갈등과는 상반된 화기애애한 분위기가 반전을 안겼다.