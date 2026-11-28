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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 이영현이 달라진 몸매에 자신감을 드러냈다.

27일 유튜브 채널 '이영현 이영현 관료'에는 팀과 제아가 출연했다.

영상 속 이영현은 "10월 말까지 쭉 달리고 11월 들어와서 조금 쉬었다"라면서 바쁜 활동을 마친 근황을 전했다.

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이어 "나 요즘 너무 야위어가지고 고민이다"라며 "그래서 억지로 좀 먹고 있다"라며 뜻밖의 고민을 털어놨다. 그러면서 "공식적 살이 찌는 시기가 왔다. 살이 쪄야 되는 시기가 왔다"라며 "요요의 시기를 맞이할 거다"라면서 살쪄도 합법이라고 말해 웃음을 안겼다.

이영현은 지난 20일 유튜브 영상에서 달라진 몸매에 대한 자신감을 드러낸 바 있다.

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당시 이영현은 "장 실장이 옷을 너무 잘 입혀줘서 되게 고맙다. 조만간 화보 들어오겠다"라면서 "내가 열심히 또 다이어트하고 유지를 잘하니까 옷 해줄 마음이 나는 거다"라며 꾸준한 관리로 얻은 자신감을 전했다.

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이영현은 지난 2020년 임신성 당뇨로 인해 5개월 만에 95kg에서 62kg까지 33kg을 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com