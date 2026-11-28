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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 이선민이 금연 후 예상치 못한 폭식과 체중 증가로 고민에 빠졌다.

27일 MBC '나혼자산다' 말미에는 이선민의 일상이 담긴 예고편이 공개됐다.

영상 속 이선민은 "금연한 지 두 달 반 됐다. 마흔 전에는 무조건 금연을 하자. 지금 끊지 않으면 10년을 더 피울 것 같아서 금연을 하게 됐다"라고 밝혔다.

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그는 "극도의 스트레스가 왔다"라면서 "금연하니까 살이 많이 쪘다"라고 전했다.

"생각날 때마다 먹고 있다"는 그는 소파에 누워 TV를 보면서 방울토마토를 먹고 외출 중에도 붕어빵을 먹는 등 계속해서 먹고 있었다. 이선민은 "입이 터졌다. 큰일 났다"라면서 "고도 비만의 길로 접어들 것 같다"라며 걱정했다.

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이에 이선민은 다이어트를 위해 밤낮없이 자전거를 타고 운동을 했다. 그는 "너무 관리를 안 했다. 너무 미련하더라"면서 금연에 이어 다이어트까지, 건강을 되찾기 위한 고군분투가 이어졌다.

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앞서 이선민은 지난 9월 유튜브 채널 '침착맨'에 출연해 파격적인 금연 공약을 내걸었다.

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당시 그는 "금연도 하고 90kg 이하로 유지해서 살고 싶다는 목표가 있다. 지금 96kg 나간다"라면서 "지구상 어떤 곳에서든 이선민이 담배를 피우는 모습을 목격하고 증거 자료를 찍어서 제보해서 걸리게 된다면 현상금 1천만 원을 드리도록 하겠다"라고 선언한 바 있다.

anjee85@sportschosun.com