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[스포츠조선 정안지 기자]배우 곽시양과 러블리즈 출신 가수 겸 배우 유지애가 오늘(28일) 결혼한다.

곽시양은 결혼식 당일인 28일 자신의 SNS를 통해 "여러분 저 오늘 결혼해요. 행복하게 살게요. 여러분♥"이라며 설렘 가득한 소감을 전했다.

결혼을 앞둔 두 사람은 팬들을 향해 큰절을 올리며 행복하게 잘 살겠다는 약속을 건넸다.

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곽시양과 유지애는 결혼반지를 낀 채 서로의 얼굴을 두 손으로 감싸고 있는 사진도 공개했다. 서로를 바라보는 다정한 모습이 담긴 사진은 결혼을 앞둔 두 사람의 애정을 고스란히 전했다.

두 사람은 이날 서울 용산구의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 1987년생 곽시양과 1993년생 유지애는 6살 차이로, 연예계 선후배에서 평생을 함께할 부부로 새로운 출발을 앞두고 있다.

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청첩장에는 서로를 향한 깊은 진심이 담겨 있었다. 이들은 "이 사람을 만나 행복하게 해주고 싶다는 마음도 컸지만, 그보다 힘든 순간에 혼자 두고 싶지 않다는 생각이 더 많이 들었다"라며 "잘되는 날에는 누구보다 기뻐해 주고, 마음대로 되지 않는 날에는 가장 가까이에서 함께 견디는 사람이 되겠다"고 약속했다.

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앞서 지난 9월 두 사람이 결혼 소식이 전해진 뒤 곽시양과 유지애는 SNS에 손편지를 통해 결혼을 알리며 서로를 향한 애정을 드러내기도 했다. 곽시양과 유지애는 지인을 통해 자연스럽게 가까워졌고 약 1년 동안 조용히 교제한 것으로 전해졌다.

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팬들에게 결혼 소식을 전한 두 사람은 이제 부부로서 새로운 인생의 첫 페이지를 펼친다.

anjee85@sportschosun.com