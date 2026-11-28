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[스포츠조선 정안지 기자]원더걸스 전 멤버 선예가 8살 막내딸의 남다른 끼를 자랑했다.

27일 유튜브 채널 '차오루'에는 원더걸스 선예가 게스트로 출연했다.

이날 선예는 "딸 셋 엄마다. 14살, 11살, 8살"이라고 답해 놀라움을 안겼다.

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이에 차오루는 "딸이 엄마가 아이돌이니까 나도 아이돌 하고 싶다고 한 적 없냐"라고 물었다. 그러자 선예는 "아직 그런 친구는 없는데 막내가 좀 끼가 많다. A2O도 그렇고 곧잘 따라 한다"고 밝혔다.

딸들이 좋아하는 걸그룹에 대해서도 언급했다. 선예는 "처음 한국에 왔을 때는 아이들이 초등학생이어서 아이브를 진짜 좋아했다. 안유진을 좋아했다"고 말했다.

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이어 "아이들이 내가 무대하는 걸 직접 본 적 있다. 미니앨범 활동했었을 때 캐나다는 여름방학이 두세 달 길어서 그때 짧게 하고 갔다"라면서 "그래서 아이들한테 다 보여줬는데, 아이들이 깜짝 놀랐다. 그때까지 엄마가 아이돌이었다는 걸 몰랐다"라며 회상했다.

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그는 "어느 정도 아이들이 크니까 아이도 한국에 와서 TV도 보고 하면서 예쁜 언니들 보면서 '우리 엄마가 저런 일을 했던 사람이구나' 하면서 알게 됐다"라면서 "이제는 엄마가 무슨 일을 하는 사람인지 다 안다. 뮤지컬하는 모습을 보고 '엄마 멋있다'라고 해준다"라며 웃었다.

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anjee85@sportschosun.com