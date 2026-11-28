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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이서진이 정연의 민낯에 솔직한 반응을 보였다가 한지민에 응징을 당했다.

27일 첫 방송된 tvN '그냥사람친구'에서는 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연이 네덜란드 암스테르담으로 향하는 모습이 담겼다.

이날 정연은 비행기에 타자마자 메이크업을 지우며 피부 관리를 했다. 이후 정연은 주헌에게 "민낯으로 촬영해도 괜찮을 것 같냐"라고 묻자, 주헌은 "아무렇지도 않다"라고 답했다. 그러자 정연은 "객관적으로 방송을 생각해서 이야기 해달라"라며 "방송에서 예의는 갖춰야 할 거 아니냐"라며 웃었다. 그러자 주헌은 "메이크업을 한 얼굴과 민낯이 똑같다"라고 말했다.

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잠시 후 암스테르담 국제 공항에 도착, 멤버들은 숙소를 찾아가기 위해 바쁘게 움직였다. 박정수가 캐리어에 기대어 있던 정연을 향해 "지쳤다"라고 하던 그때 이서진은 정연의 모습을 확인한 뒤 "다른 사람이 됐다. 메이크업 다 지웠냐"라고 물었다. 정연은 고개를 끄덕였다.

그러자 한지민은 곧바로 "예쁜데 왜?"라며 정연을 감쌌고, 김용건 역시 "더 예쁘다"고 거들었다. 이에 이서진은 "훨씬 낫다. 나는 메이크업 한 거 안 좋아한다"라면서 강한 반발에 태세 전환을 했다. 한지민은 그런 이서진을 향해 "선배님이나 메이크업하고 와라"고 받아쳐 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com