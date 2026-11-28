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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김광규가 27살 어린 후배 그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 지수에게 거침없이 선물을 요구해 고가의 의류와 잡화를 한가득 챙겼다.

지난 27일 전파를 탄 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니-비서진'에서는 자신이 앰버서더로 활동하는 프리미엄 웰니스 브랜드 매장을 찾은 지수의 쇼핑 현장이 공개됐다.

이날 지수는 새 앨범 작업에 힘쓴 스태프들과 이서진, 김광규에게 감사의 의미로 선물을 직접 고르며 결제에 나섰다.

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쇼핑이 시작되자 김광규의 적극적인 구애가 이어졌다. 지수가 팀복을 언급하자 김광규는 자신들도 팀원에 포함되는지 물으며 관심을 보였고, 지수가 골라준 검은색 모자를 착용한 뒤 블랙핑크의 일원이 된 듯 기뻐했다.

본격적인 고가 아이템 사냥은 지수와 해당 브랜드가 협업한 신발과 키링 코너에서 벌어졌다.

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이서진이 팀원의 증표로 키링을 건네받자, 김광규는 매장 직원에게 신발 260mm 사이즈 재고를 확인하며 직접 신겠다는 의사를 밝혔다. 27세 연하 후배에게 선물을 요구하는 상황에 이서진이 민망함을 내비쳤으나, 지수는 사양하지 않고 직진하는 반응이 오히려 흥미롭다며 흔쾌히 신발 구매를 수락했다.

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겨울 의류 매장에서도 김광규의 취향은 확고했다. 분홍색 니트를 고른 데 이어, 지수가 권유한 버건디 색상 대신 '100% 캐시미어' 소재라는 설명을 듣자마자 검은색 니트로 마음을 바꿨다.

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지수가 소재 때문에 선택한 것 아니냐며 웃음을 터뜨린 가운데, 김광규는 새 니트를 입은 채 춤을 추며 만족감을 드러냈다. 반면 이서진은 김광규와 같은 의상을 피하기 위해 매니저들과 동일한 제품을 택했다.

이날 지수가 매장에서 지불한 총결제액은 228만 1천 원으로 집계됐다. 지수는 기분 좋게 쓰는 돈은 낭비가 아니라며 쿨한 면모를 보였다.

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선물 풀착장을 얻은 김광규는 이후 인터뷰에서 장난삼아 고른 물건들을 전부 사주어 놀랐다며, 다음 만남에는 자신이 계산하겠다고 말하면서도 다시 만날 일이 없을 것이라는 현실적인 속내를 덧붙여 웃음을 남겼다.

narusi@sportschosun.com