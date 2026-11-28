Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 팬레터 무단 폐기 의혹에 휩싸인 뮤지컬 배우 이동연이 2차 사과문과 함께 팬들의 선물을 보관해 온 집 안 공간을 직접 인증하면서 비판적이었던 여론이 빠르게 돌아서고 있다.

이동연은 28일 늦은 밤 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정에 장문의 두 번째 사과문과 여러 장의 사진을 게재했다.

앞서 분리수거장에서 자신의 이름이 적힌 편지 다발이 발견됐다는 온라인 커뮤니티 폭로글 이후 1차 사과문을 올렸으나, 해명이 석연치 않다는 지적과 댓글창 폐쇄 등으로 논란이 잦아들지 않자 재차 고개를 숙인 것이다.

Advertisement

사과문에서 이동연은 "어리석고 부주의한 행동으로 큰 상처와 실망을 드려 진심으로 사과드린다"며 구체적인 경위를 설명했다.

그는 그동안 팬레터를 별도의 쇼핑백과 상자에 보관해 왔으며, 봉투가 훼손되지 않도록 스티커 씰을 조심스럽게 떼어 편지를 읽은 뒤 다시 붙여 간직해 왔다고 밝혔다.

Advertisement

사진 속 편지 봉투가 미개봉 상태처럼 보인 이유도 이 때문이라는 해명이다.

Advertisement

분리수거장에서 편지가 발견된 경위에 대해서는 "빌라 특성상 종류별로 큰 비닐봉투에 분리수거를 하는데, 집 안의 종이류를 한꺼번에 정리하다 편지가 든 쇼핑백을 미처 확인하지 못하고 함께 쏟아부었다"며 "조금만 더 들여다봤어도 일어나지 않았을 명백한 제 불찰"이라고 인정했다.

Advertisement

특히 이동연은 '11월 27일' 날짜가 찍힌 사진과 함께 집 안에 차곡차곡 모아둔 팬들의 편지와 선물 보관 공간을 직접 촬영해 공개했다.

해당 인증 사진이 퍼지자 온라인상의 반응은 즉각 반전됐다. 누리꾼들은 "다른 편지와 선물을 저렇게까지 보관해 두고 일부러 버렸을 리 없다", "사진을 보니 정리 과정에서 발생한 실수가 맞다", "이 정도 인증을 했으면 과도한 비난은 멈춰야 한다"며 이동연을 두둔하는 목소리를 냈다. 기존 팬들 역시 무대에서 계속 보고 싶다며 응원을 보냈다.

Advertisement

한편 1996년생인 이동연은 2022년 뮤지컬 '태양의 꽃'으로 데뷔해 현재 뮤지컬 '브이 에버 애프터'에 출연하고 있다.

narusi@sportschosun.com