Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박정수가 새 예능 촬영을 앞두고 내놓은 파격적인 각오에 후배 배우 한지민이 진땀을 흘렸다.

지난 27일 전파를 탄 tvN 예능 '그냥사람친구'(이하 '그사친') 1회에서는 우정 경력 도합 85년에 달하는 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연 등 6인이 여행을 떠나기 전 사전 미팅을 갖는 장면이 그려졌다.

이날 첫 회동 자리에서 대선배 박정수는 프로그램에 임하는 남다른 마음가짐을 강조하며 거침없는 발언을 던졌다.

Advertisement

박정수는 "예능이라는 게 적은 예산을 들여서 빠르게 많은 분량을 뽑아내야 하지 않나"라며 "빨리 벗어야 한다. 우리가 옷을 팬티만 빼고 다 벗어야 한다"고 외쳤다.

예상치 못한 직설적인 표현에 후배 출연진은 순식간에 혼란에 빠졌다. 한지민은 "옷을 벗으라고요?"라며 당황한 기색을 숨기지 못했고, 주헌 역시 "다 알몸이 되어야 하느냐"며 어리둥절해했다.

Advertisement

좌중이 얼어붙은 가운데 박정수의 발언 의도를 유일하게 간파한 이서진이 중재에 나섰다.

Advertisement

이서진이 "그만큼 꾸밈없이 빨리 본모습을 드러내야 한다는 의미"라고 통역해 주자, 박정수는 그제야 후배들이 말뜻을 오해했음을 깨닫고 "내가 말이 잘못 나갔다"며 멋쩍은 웃음을 지었다.

Advertisement

한지민 또한 "옷을 빨리 갈아입어야 하는 건가 싶었다"며 놀란 마음을 쓸어내렸다.

박정수는 출연진 모두가 할지 말지 망설이지 말고 가진 것을 아낌없이 보여주자는 취지였다고 발언의 본래 뜻을 전했다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com