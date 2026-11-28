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[스포츠조선 김준석 기자] 마약 투약 혐의로 실형을 선고받고 복역했던 작곡가 겸 가수 돈스파이크가 수감 시절 가장 먼저 교도소 면회를 와준 가수 김범수를 향해 각별한 고마움을 전했다.

28일 스타뉴스 보도에 따르면 돈스파이크는 인터뷰를 통해 마약 파문 이후 겪은 인간관계의 변화와 함께 힘든 시기에 변함없이 곁을 지켜준 김범수와의 일화를 공개했다.

사건을 겪으며 과거 자신이 전성기를 누리고 가진 것이 많았을 때 주변을 맴돌던 사람들과, 위기 속에서도 진심으로 손을 내밀어 준 사람들이 명확하게 갈렸다는 것이 그의 설명이다.

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돈스파이크는 함께 일하던 이들에게 큰 실망을 안기면서 자연스럽게 끊어진 인연들도 적지 않다고 솔직하게 털어놓았다.

모두가 등을 돌린 힘든 시간 속에서 가장 먼저 찾아온 이는 오랜 음악적 동지인 김범수였다. 돈스파이크는 "범수는 정말 고마웠다"며 수감 당시 김범수가 "제일 먼저 접견을 오더라. 잊지 못할 고마움"이라고 당시를 떠올렸다.

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두 사람은 가요계에서 오랜 시간 끈끈한 인연을 쌓아온 사이다. 1996년 그룹 포지션 객원 멤버로 데뷔한 돈스파이크는 2011년 MBC 경연 프로그램 '나는 가수다'에서 김범수의 프로듀서 겸 편곡가로 호흡을 맞추며 큰 화제를 모았다.

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당시 폭발적인 가창력으로 제2의 전성기를 연 김범수와 그 뒤를 든든히 받쳐준 돈스파이크의 조합은 가요계 대표 환상의 콤비로 불렸다.

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돈스파이크는 김범수를 두고 "가족 같다"고 표현하며, 인생의 가장 어두운 시기를 버텨낼 수 있도록 묵묵히 곁을 지켜준 오랜 친구의 진심에 깊은 감사를 표했다.

narusi@sportschosun.com