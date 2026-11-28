Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 지나가 달라진 외모를 둘러싼 관심에 직접 해명했다.

지나는 지난 26일 자신의 SNS에 "같은 여자, 다른 분위기(Same girl, different energy)"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 공개했다.

영상 속 지나는 크롭 니트와 미니스커트에 롱부츠를 매치해 과감한 스타일을 선보이는가 하면, 재킷과 넥타이, 무스탕과 카고 팬츠 등을 활용해 중성적인 분위기를 연출했다. 후드 티셔츠에 롱코트를 걸친 캐주얼한 스타일까지 소화하며 다양한 패션을 뽐냈다.

Advertisement

그러나 영상이 공개된 이후 일부 누리꾼들은 과거 활동 당시와 비교해 달라진 지나의 얼굴에 주목했다. 한층 성숙해진 분위기에 "늙었다" "세월을 직격타로 맞으셨다", "얼굴이 많이 달라지셨네", "메이크업 문제인가" 등의 반응을 보였다. 한 네티즌은 "눈꺼짐 시술만 하면 예전 그대로임"이라며 구체적인 시술을 제안하기도 했다.

이에 지나는 27일 해당 게시물에 직접 댓글을 남기며 영상에 대한 오해를 바로잡았다. 그는 "여러분~ 저보고 나이 들었다고, 많이 변했다고 하시는데 이 영상 AI예요!"라고 설명했다.

Advertisement

이어 "물론 저도 나이 들었죠! 10년이 넘게 지났는데 저만 나이 안 먹으면 이상하잖아요~"라며 "우리 다 같이 예쁘게 나이 들어가는 걸로!"라고 덧붙였다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com