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[스포츠조선 김준석 기자] '놀면 뭐하니?' 김광규와 임원희가 이웃사촌이 되어 외로움을 나눈다.

11월 28일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 이웃 주민이 된 '연희동 프렌즈' 김광규, 임원희와 함께하는 동네 투어가 그려진다.

공개된 사진에는 연희동 골목 버스정류장에 나란히 앉은 두 사람의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 김광규의 이사로 한층 가까워진 두 사람은 서로에게 애틋한 존재가 돼 웃음을 안긴다.

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두 사람은 다가올 크리스마스 이야기가 나오자 입을 모아 "난 크리스마스 별로 안 좋아해"라며 마음이 통한 모습을 보인다. 주우재가 "두 분이 함께 보내셔야죠"라고 말하자, 임원희는 "그럴 가능성이 높아졌다"라고 씁쓸하게 말하며 더욱 돈독해질 관계를 예감한다.

이에 멤버들은 단짝처럼 붙어 앉은 두 사람의 다정한 모습에 "노부부 같다"라고 말한다. 임원희는 "이렇게 살다가 광규 형이 장가간다고 하면 난 어떡하지?"라고 미리 걱정을 해 모두를 폭소케 한다.

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뿐만 아니라 같은 동네, 같은 아파트에 사는 두 사람은 또 하나의 공통점을 발견한다. 이에 유재석은 "이것도 같아?"라고 반응해 호기심을 자극한다.

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김광규의 이사로 더욱 애틋해진 두 사람의 연희동 브로맨스는 11월 28일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

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narusi@sportschosun.com