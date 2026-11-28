사진=MBC '나혼자산다'

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[스포츠조선 김영록 기자] 작곡가 코드쿤스트가 '나혼자산다' 회원들이 결혼 못하는 이유로 배우 김광규를 지목했다.

27일 MBC 예능 '나혼자산다'에서는 산행에 나선 김대호와 던의 모습이 방송됐다.

두 사람은 연애와 결혼에 대한 이야기를 나눴다. 특히 현아와 떠들썩한 공개연애를 했던 던에겐 관심이 집중될 수밖에 없다.

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이에 던은 "솔직히 지금은 비혼주의"라고 답했다. 하지만 스튜디오로 화면이 전환되자 던은 "저때까지만 비혼이었고, (대호)형 보고 바뀌었다"고 말해 좌중을 웃겼다.

김대호는 "난 비혼을 생각해본 적은 없다. 그냥 결혼을 못할 수도 있겠다 싶었다"며 고개를 내저었다. 현실적으로 결혼이 쉽지 않다는 것. 무려 10년간 연애를 못했다는 말도 덧붙였다.

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전현무는 "김대호는 타의적 비혼"이라고 거들며 폭소를 터뜨린 반면, 기안84는 "(비혼도)?ゴ쨈?라는 말로 우려를 드러냈다.

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이에 코드쿤스트의 반응은 어땠을까. 그는 "몽골 갔다가 독신 빔을 맞는 바람에 여기 있다"고 답했다. 몽골 여행 당시 김광규가 다른 사람들의 의사와 상관없이 "우리는 독신주의자들"이라며 단체 독신주의를 선언했던 것.

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이에 전현무도 "독신빔 이후 되는 일이 하나도 없다"며 투덜거렸다.

앞서 코드쿤스트는 장기연애와 결별설에 휘말린 바 있다. 2023년에는 비연예인 여성과 5년째 교제중이라는 이야기가 나왔고, 올해 6월에는 8년 열애 끝에 결별했다는 설이 제기됐다. 다만 소속사 측은 두번 모두 "아티스트 개인 사생활"이라며 공식 답변을 거부한 바 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com