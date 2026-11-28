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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 소녀시대 막내 서현이 과거 합숙 시절 같은 방을 썼던 룸메이트 효연의 숨겨진 '불금 본능'을 전격 폭로한다.

오늘(28일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 426회에서는 소녀시대 효연의 다채로운 일상과 함께 그녀의 집을 찾아온 서현과의 유쾌한 회동이 그려진다.

꿈은 현모양처지만 컵밥과 컵라면으로 채워진 효연의 집에 서현이 조리도구부터 냄비 받침, 커플 앞치마까지 보부상처럼 전부 챙겨 나타나 극과 극 대비를 이룬다.

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살뜰하게 앞치마를 두르고 요리에 나선 서현 앞에서 효연은 오히려 한층 털털한 '상남자' 모드를 발동한다. 그러나 정성 가득했던 요리도 잠시, 정체불명의 '딱풀 식감(?)' 음식이 완성되는 돌발 상황이 벌어지며 현장을 초토화시켰다고 해 궁금증을 높인다.

이어 두 사람은 소녀시대 시절을 되짚는 추억 토크와 거침없는 폭로전으로 분위기를 달군다.

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과거 룸메이트였던 서현은 '불금'마다 밖으로 나가 놀려는 언니를 말리느라 진땀을 뺐던 비하인드를 방출하고, 효연 역시 특유의 유쾌한 입담으로 응수하며 찐친 케미를 발산한다.

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유쾌한 웃음 뒤에는 진솔한 우정 이야기도 이어진다. 다리 부상이라는 시련을 딛고 올초 바이올린 연주회 무대까지 성공적으로 마친 서현의 도전과 이를 바라본 효연의 진심이 전해지며 훈훈함을 더한다. 오랜 시간 서로의 곁을 지키며 든든한 버팀목이 되어 온 두 사람의 진한 대화가 시청자들에게도 따뜻한 울림을 안길 예정이다.

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소녀시대 효연과 서현의 극과 극 반전 케미와 진한 우정이 담긴 하루는 오늘(28일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com