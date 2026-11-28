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[스포츠조선 김준석 기자] 쌍둥이 출산 직후 갑작스러운 대량 출혈로 중환자실 치료까지 받았던 코미디언 임라라가 출산 트라우마로 인해 남편 손민수에게 정관수술을 요구한 사연이 공개됐다.

지난 27일 업로드된 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 3년 만에 오은영 박사와 재회해 쌍둥이 남매의 육아 일상을 나누는 손민수·임라라 부부의 영상이 공개됐다.

이날 두 사람은 셋째 자녀 계획에 관한 솔직한 속내를 털어놨다. 손민수는 쌍둥이가 너무 사랑스러워 셋째가 태어나면 얼마나 귀여울지 상상해 본 적도 있지만, 아내가 임신과 출산 과정에서 겪은 극심한 고통을 지켜본 뒤로는 그런 생각이 싹 사라졌다고 고백했다.

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이어 손민수는 "아내가 혹시라도 셋째 고민이 생기지 않게 빨리 묶고 오라고 한다"며 임라라로부터 정관수술을 권유받은 일화를 밝혔다.

손민수가 "나 묶고 올게"라고 하자, 오은영 박사는 정관수술이 단순히 묶는 시술이 아니라 정관을 자르는 수술이라고 설명했다.

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이에 손민수는 곧바로 "그럼 자르고 올게"라고 유쾌하게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 정작 수술을 요구했던 임라라는 아이들이 세 살이 될 때까지만 지켜보자며 마음이 바뀔 여지를 남겼다.

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임라라가 남편에게 수술까지 언급한 배경에는 아찔했던 출산 당시의 기억이 자리하고 있었다.

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앞서 임라라는 쌍둥이를 낳은 후 갑작스럽게 뜨거운 느낌이 쏟아져 급히 화장실로 갔다가 그대로 의식을 잃었던 위급한 순간을 고백했다. 손민수 역시 화장실 바닥에 피가 흥건하게 고인 모습을 보고 큰 충격에 빠져 다급히 119에 신고했다고 당시를 회상했다.

생사를 오가는 고비를 넘겼음에도 임라라는 쌍둥이를 얻기까지 감내한 힘든 과정을 다시 겪겠느냐는 질문에 기꺼이 그러겠다고 답하며 자녀들을 향한 깊은 모성애를 드러냈다.

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한편 손민수와 임라라는 2023년 5월 결혼식을 올렸으며, 지난해 10월 쌍둥이 남매를 품에 안았다.

narusi@sportschosun.com