사진=tvN '그냥사람친구'

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[스포츠조선 김영록 기자] "우린 여사친 남사친이 아니다. 연락도 안한다. 이번 방송 계기로 절교할 수도 있다."

배우 한지민이 선배 이서진을 보자마자 펄쩍 뛰었다. 20년 우정에도 변함없는 티격태격 케미가 돋보였다.

27일 방송된 tvN '그냥사람친구(이하 '그사친') 1회에는 이서진과 한지민, 김용건과 박정수, 몬스타엑스 주헌과 트와이스 정연의 첫 우정여행 모습이 방송됐다. 이들의 우정 경력을 모두 합치면 무려 85년에 달한다.

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시작부터 이서진과 한지민의 트러블이 눈길을 끌었다. 사전 모임에서 한지민을 만난 이서진은 다짜고짜 "화장이 왜 이렇게 떴냐"며 짓궂게 장난을 쳤다. 한지민은 "섭외 잘못하신 거 아니냐. 저희는 남사친, 여사친이 아니다. 다른 분들은 친할지 모르겠지만 저희는 연락도 안 한다"며 익숙하게 받아쳤다. "비행기 제 옆에 앉히지 마라. 탑승 거부할 수 있다. 이번 작품 계기로 절교할 수 있다"는 경고도 덧붙였다.

이날 여행의 규칙도 공개됐다. 멤버들은 네덜란드 암스테르담에서 출발해 프랑스 파리까지 일주일간 자유여행을 즐겨야 했다. 제작진은 첫 숙소 2박만 제공하고, 이후에는 하루 1인당 300유로의 용돈으로 직접 숙소와 여행 경비를 해결하도록 했다. 교통비는 지원하지만 예약은 멤버들의 몫이었다.

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이때 이서진이 경영학과 출신다운 존재감을 드러냈다. 일주일간 사용할 총경비 1만2600유로를 순식간에 계산해낸 것. 이를 본 한지민도 "머리는 좋다"고 인정했다.

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한지민은 헤어지자마자 단체 대화방을 만들고 숙소를 알아보기 시작했다. 이후 이서진에게 결재를 부탁했다. 이서진은 김용건에게 "지민이가 중간에서 잘할 거다. 예의 바르고 가정교육도 잘 받았다. 할아버지, 할머니와 오래 살았다"며 칭찬까지 건넸다. 한지민과 정연, 주헌의 활약으로 숙소 문제는 빠르게 해결됐다.

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하지만 예상과 달리 여행의 실질적인 팀장 자리도 한지민에게 돌아갔다. 공항에서 이서진은 "팀을 통솔할 팀장이 필요한데 나이로 보나 경력으로 보나 지민이가 제일 적당할 것 같다"며 한지민을 지목했다. "이의 없으면 만장일치로 정하겠다"고 밀어붙였다.

한지민은 개인 인터뷰에서 "입을 막고 싶었다"며 속내를 털어놨다. 그는 "원래 성격 자체가 대세를 따르자는 주의다. 아무 의견이 없다. 이래도 좋고 저래도 좋다. 저보고 자꾸 하라고 하니까 결정하는 게 너무 부담스럽더라"고 토로했다. 반면 이서진은 김용건, 박정수와 함께 자연스럽게 '일하지 않는 3명' 쪽으로 합류했다.

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사진=tvN '그냥사람친구'

멤버들에겐 제작진이 미리 예약한 숙소까지 직접 찾아가야 하는 미션이 주어졌다. 무거운 캐리어를 끌고 대중교통으로 이동하는 과정에서 이서진은 잠시 과거 '꽃보다 할배'의 짐꾼 시절을 떠올리게 했다.

그러나 짐꾼 모드는 오래가지 않았다. 이서진은 한지민이 쓰고 있던 모자를 툭 치며 장난을 걸었고, 한지민은 곧바로 발끈했다. 그는 제작진을 향해 "표정 담겼냐. '한지민 인성 논란' 나와도 꼭 내보내달라"고 당부해 폭소를 유발했다.

박정수는 "서진이 날로 먹는다. 주헌이 있어서 좋겠다"고 말했고, 이서진은 "제가 옛날에는 종이 지도를 보고 다녔다. '꽃보다 할배' 때는 스마트폰이 잘 안 됐다. 지금은 보이지도 않는다. 휴대폰도 잘 안 보인다"고 노안도 호소했다.

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한편 이서진은 지난 26일 열린 '그사친' 제작발표회에서도 한지민을 향해 "내가 기억하는 20년 전 한지민 씨는 맑고 순수한 소녀 같은 모습이었는데, 이번에는 억척스럽고 남의 말 안 듣고 권력을 휘두르는 중년 여성의 모습을 봤다"고 말했다. 이어 "무서웠고 안타까웠다. 심지어 갱년기를 심하게 앓고 있는 게 아닌가 싶을 정도였다"고 폭로해 좌중을 놀라게 한 바 있다.

두 사람의 거침없는 디스 케미가 앞으로도 '그사친'의 재미가 될 전망. 다만 이서진의 발언은 온라인 커뮤니티를 중심으로 파장이 이어지고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com