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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 오지헌이 과거 개인 운전기사를 두고 수영장이 딸린 자택에 살았던 '청담동 금수저' 출신임을 고백해 화제다.

최근 방송된 KBS1 시사교양 프로그램 '아침마당'에는 오지헌과 아내 박상미 씨가 동반 출연해 솔직한 가족 이야기를 전했다.

이날 오지헌은 유복했던 학창 시절을 회상하며 "집안이 상당히 부유했다. 아버지가 유명 일타강사셨는데, 1990년대 초반 당시에 한 달 수입만 5000만 원에 달했다"고 밝혀 스튜디오를 놀라게 했다.

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앞서 오지헌은 지난 2023년 채널A '오은영의 금쪽상담소'에 출연했을 때도 한국사 일타강사였던 부친이 하루 약 3000명의 학생을 가르쳤으며, 개인 운전기사와 수영장이 갖춰진 집에서 생활했던 '청담 키즈' 시절을 공개한 바 있다.

하지만 화려한 경제적 배경 뒤에는 가정사의 아픔도 공존했다. 오지헌은 "아버지가 일로 워낙 바쁘시다 보니 가정에 소홀하셨고, 결국 고등학교 때 부모님이 이혼하셨다"며 "이혼 이후 7~8년 동안은 아버지와 연락이 끊겨 지냈다"고 털어놨다.

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현재는 부친과 다시 왕래하며 지낸다는 오지헌은 가족을 살뜰히 챙기는 아내 박상미 씨에게 깊은 고마움을 전했다.

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그는 "아내가 명절마다 친정 부모님과 시아버지, 시어머니 몫까지 밥상을 세 번이나 차린다"며 "사람들에게 음식을 대접하는 일 자체를 기뻐하고 좋아하는 고마운 사람"이라고 애정을 드러냈다.

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방송에서는 부부의 세 딸 근황도 눈길을 끌었다. 특히 174cm의 큰 키를 자랑하는 첫째 딸의 모습에 패널들은 모델로 활동해도 손색없겠다며 감탄을 쏟아냈고, 중학교 2학년 둘째 딸과 초등학교 5학년 셋째 딸 역시 엄마를 쏙 빼닮은 외모로 시선을 모았다. 오지헌은 세 딸에게 자신의 얼굴도 한 부분씩 녹아 있다며 "첫째는 코, 둘째는 눈, 셋째는 입이 나를 닮아 결국 막내가 가장 닮은 것 같다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

한편 1979년생으로 올해 47세인 오지헌은 2003년 KBS 18기 공채 개그맨으로 데뷔한 뒤 '개그콘서트' 등에서 활약했으며, 박상미 씨와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

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narusi@sportschosun.com