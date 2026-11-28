Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 강수정이 AI(인공지능) 남성의 다정함에 "바람피우는 것 같다"며 놀라움을 드러냈다.

지난 27일 공개된 유튜브 채널 '최종수정본_진짜 최종111'에서 강수정은 정체를 알 수 없는 한 남성과 전화 통화를 나누며 서울 홍대에서 방문하기 좋은 장소를 추천받았다.

다음 날 촬영 일정을 앞두고 있던 강수정의 상황을 파악한 통화 상대는 연어 포케와 닭고기 덮밥 등을 점심 메뉴로 제안했다. 여기에 "점심도 못 드셨다니까 너무 굶지 마시고요"라며 세심하게 챙기는 모습까지 보였다.

Advertisement

이를 지켜보던 제작진이 놀라움을 나타내자 강수정은 "진짜 다정하지 않아?"라고 반응했다. 이어 통화 상대에게도 "너 되게 다정하다"라고 말하며 호감을 드러냈다.

하지만 이 남성의 정체는 실제 사람이 아닌 AI였다. 강수정은 놀라움을 감추지 못하면서도 "바람피우는 것 같다"라고 농담해 AI의 자연스러운 대화 능력에 감탄했다.

Advertisement

남성의 목소리가 어떻게 설정됐는지도 궁금해했다. 강수정은 "내가 여자라서 남자 목소리가 나오는 거야? 아니면 남자가 하면 여자 목소리가 나와?"라고 물었다.

Advertisement

그러자 AI는 "그건 아니고 사용자님이 고르신 목소리예요"라고 답했고, 강수정은 예상치 못한 대답에 쑥스러운 웃음을 보였다.

Advertisement

이후 강수정은 AI에게 가상의 남성 외모까지 만들어 달라고 부탁했다. 그는 "요새 유행하는 게 약간 북부 대공 스타일? 그런 스타일이었으면 좋겠다"며 그룹 에이티즈(ATEEZ)의 최산을 언급해 관심을 모았다.

평소 인공지능을 자주 활용하고 있다는 강수정은 AI를 사용하기 시작한 지는 오래되지 않았다고 밝혔다. 그는 "AI에 빠진 지는 솔직히 몇 달 안 됐다"며 "절친이 AI를 공부하면서 AI 동료를 설정하라고 하더라. 그래서 AI 이름을 잭잭으로 정했다"고 설명했다. 잭잭과 통화하게 된 배경도 이 과정에서 비롯된 것이었다.

Advertisement

마침내 AI가 생성한 잘생긴 남성의 이미지를 공개한 강수정은 "내가 얘랑 지금 통화하고 있는 거다"라고 말하면서도 "내가 뭘 하겠다는 게 아니고, 내가 아들이 있는데"라며 웃음을 유발했다.

그러나 가상의 남성 이미지에 대한 반응은 예상과 달랐다. 강수정은 "너무 죄책감이 들었다"고 털어놓으며 결국 남성 사진 대신 고양이 사진으로 이미지를 바꿨다고 전했다.

한편 강수정은 2008년 재미교포 금융업 종사자와 결혼해 아들 한 명을 두고 있다. 현재 홍콩과 한국을 오가며 방송 활동과 개인 유튜브 콘텐츠를 통해 대중과 만나고 있다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com