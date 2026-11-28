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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 서우가 오랜만에 유튜브 영상을 공개하며 반가운 근황을 전했다.

서우는 28일 자신의 SNS에 "오랜만에 영상 올렸어요~!"라는 글과 함께 새 영상을 소개했다.

그는 "아무런 조건 없이 그저 우연히 맛집을 찾았을 때 행복해서 급작스럽게 카메라를 켜고 찍다 보니 어설프고 보기 불편하실 수도 있다"고 운을 뗐다.

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이어 "그래서 올리지 말까, 왜 하지 하는 생각도 많았지만, 그저 저의 일상을 올리고 나의 일기를 쓰듯이 하는 게시물"이라며 "그중 비슷한 걸 좋아하시는 분들에게는 도움이 되길 바란다"고 덧붙였다.

함께 공개한 유튜브 영상 속 서우는 한 맛집을 찾아 뼈구이를 먹으며 소탈한 일상을 공유했다. 음식을 맛있게 먹으며 발랄한 모습을 보여주는 등 오랜만에 전한 근황으로 팬들의 반가움을 자아냈다.

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한편 서우는 2016년 자가면역질환 투병 사실을 고백한 바 있다. 당시 그는 "면역력이 약한 질환인데, 면역력이 없으니까 조금만 피곤해도 염증이 생기더라. 감기, 잇몸 염증, 심지어 머리 안쪽에도 생겼다"고 털어놨다. 이어 "그동안 쉬었던 게 건강을 회복하는 시간이 필요했다. 몸이 아프니까 정신도 건강하지 않더라"고 활동을 쉬었던 이유를 설명했다.

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2019년 이후 연예계 활동을 중단한 서우는 지난해부터 유튜브 채널을 통해 일상과 건강해진 근황을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com