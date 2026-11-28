사진=환승연애 김보현 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 알고보니 '환승연애'가 진짜 진심이었던 걸까. '환승연애'가 최근 2년간 6명째 결혼에 골인하는 출연자를 배출하며 보기드문 '결혼 명가' 연애프로그램으로 거듭났다.

김보현은 27일 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 발표하는 한편 영화속 한장면처럼 로맨틱한 분위기가 넘치는 웨딩 화보 사진도 공개했다.

김보현은 "곁에 있으면 가장 행복하고 편안해지는 사람과 평생을 함께하게 됐다"며 결혼을 향한 설렘을 드러냈다. 이어 "학창 시절 이후로 눈물 나게 웃은 게 언제였나 싶을 정도로 까마득했는데, 이젠 매일매일 웃음으로 가득하다. 작은 결정 하나조차 어렵고 오래 걸리는 제게, 따뜻한 애정과 확신만을 주어서 자연스럽게 함께하는 미래를 꿈꾸게 됐다"며 뜨거운 애정과 깊은 신뢰를 과시했다.

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사진=환승연애 공상정 SNS

사진=환승연애 정혜인 SNS

김보현은 내년 봄 백년가약을 맺을 예정. 공개된 사진 속 김보현과 예비신랑은 연예인 못지 않은 선남선녀 비주얼이 돋보인다.

김보현은 2021년 '환승연애 시즌1'에 출연, 청순미를 뽐내며 뜨거운 주목을 받았다. 최근에는 방송인 겸 인플루언서로 활동해왔다. 그는 "5년 넘게 제 행복을 바라고 응원해주신 여러분께 꼭 고맙다는 말을 전하고 싶다"며 '환승연애' 팬들에게 감사도 전했다.

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이로써 '환승연애' 출신 기혼자는 총 6명으로 늘어났다. 시리즈를 통틀어 공식 1~2호 결혼 출연자는 시즌3의 서민형-공상정 커플이다. 과거 전 연인이었던 두 사람은 환승연애3를 통해 재회를 택했고, 현실 커플로 맺어졌다. 그리고 지난 9월 결혼식을 올리며 마침내 부부가 됐다. 시리즈 첫 기혼 신고다.

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사진=환승연애 이주휘 SNS

사진=환승연애 김보현 SNS

시즌1 출연자 정혜임이 뒤를 이었다. 지난해말 5살 연하의 비연예인과 결혼 예정임을 발표한 정혜임은 지난 10월 결혼식을 올리며 시리즈 역사상 3번째 기혼자가 됐다.

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또 시즌3 현실 커플이었던 이주휘와 고민영은 지난 2월 결혼을 발표했고, 오는 12월 결혼식을 앞두고 있다.

여기에 시즌1 김보현까지 합류한 것. 아직까지 시즌2와 시즌4 출연자 중 기혼자는 없는 것으로 알려졌다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com