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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이상이가 남편인 배우 고(故) 박동빈과 생전 약속했던 배우 활동을 재개한 가운데, 영화 개봉을 앞두고 남편을 향한 그리움과 딸을 향한 애틋한 마음을 전했다.

MK스포츠는 28일 단독 보도를 통해 이상이와의 전화 인터뷰 내용을 공개했다. 보도에 따르면 이상이가 출연한 영화 '왼손 피아니스트'는 오는 30일 개봉한다.

앞서 이상이와 남편 박동빈은 딸이 조금 더 성장해 육아에 한결 여유가 생기면 이상이가 본업인 배우로서 활발하게 활동하기로 약속했다. 이번 영화 개봉을 비롯해 그가 참여한 웹드라마와 숏드라마도 공개를 앞두고 있어 의미를 더한다.

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'왼손 피아니스트'는 오른손을 사용할 수 없게 된 이후 왼손으로 다시 피아노 연주에 도전한 피아니스트 이훈의 실제 이야기를 바탕으로 제작됐다. 이상이는 극 중 이훈의 여동생으로 등장해 오빠가 힘든 시간을 이겨내는 과정을 지켜보는 가족의 애틋한 마음을 표현했다.

이상이는 특히 애정하는 영화 속 대사가 있다고 했다. 어머니의 사랑이 묻어나와 뇌리에 각인됐다고.

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그는 "마중 나와준 엄마는 그 비를 함께 맞으며 걸어가 주셨다. 온몸이 다 젖으며 함께 걷다 보니 어느새 우산을 씌워주는 사람들이 하나둘 나타났다"는 대사를 언급하며 자신에게 더욱 특별하게 다가온 이유도 설명했다. 그는 "이 대사가 유독 마음에 남았던 건 제 삶과도 많이 닮아 있기 때문인 것 같아요"라고 말했다.

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예상하지 못했던 일들을 마주하며 힘겨운 순간도 여러 차례 있었지만, 지나온 시간을 돌이켜보면 자신과 함께 비를 맞으며 곁을 지켜준 사람들이 있었다는 설명. 이어 그는 지금도 불안과 두려움이 찾아오는 날이 있지만 주변의 따뜻한 도움을 떠올리며 힘을 얻는다고 전했다.

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한편 고 박동빈은 지난 4월 29일 향년 56세로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 당시 경기 평택의 한 상가 내 식당에서 숨진 채 발견됐으며, 해당 장소에서 식당 개업을 준비 중이었던 것으로 알려졌다. 박동빈과 이상이는 2020년 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com