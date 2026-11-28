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[스포츠조선 김준석 기자] ENA '지구마불 세계여행4'의 '곽빠원'이 3라운드 여행 시작부터 예상치 못한 위기에 직면한다.

곽튜브는 낯선 사람에게 돈을 요구받고, 빠니보틀은 기차를 잘못 타고, 원지는 배가 갑자기 멈춰 서는 등 세 팀 모두 순탄치 않은 여행을 예고한다.

오늘(28일) 방송되는 ENA와 TEO의 히트 예능 '지구마불 세계여행4' 6회에서는 빠니보틀, 곽튜브, 원지가 새로운 여행 파트너 박성웅, 이석훈, 최지수와 함께 3라운드 여행을 시작한다. 각기 다른 여행 성향을 지닌 파트너들과의 첫 만남부터 예측 불가한 상황이 펼쳐지는 가운데, 새로운 조합이 만들어낼 여행기에 기대가 모인다.

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먼저 '곽빠원'과 새 파트너들의 첫 만남부터 심상치 않은 반응이 포착된다.

곽튜브는 새로운 파트너를 마주하자마자 허리를 깊이 숙여 인사하고, 원지는 반가움을 감추지 못한 채 제자리에서 빙글빙글 돌아 웃음을 자아낸다. 반면, 잠에서 덜 깬 듯 헝클어진 머리로 등장한 빠니보틀은 눈앞의 파트너를 또다시 알아보지 못하는 듯한 반응을 보인다.

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설레는 첫 만남도 잠시, 본격적인 여행이 시작되자 곳곳에서 예상 밖의 변수가 발생한다. 먼저 빠니보틀은 기차에 올라 이동하던 중 티켓을 확인하던 직원으로부터 "기차 잘못 탔다"는 청천벽력 같은 말을 듣는다. 빠니보틀과 마찬가지로, 원지 역시 뜻밖의 상황을 맞닥트린다. 푸른 바다를 가로지르던 배가 갑자기 멈춰 선 것.

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게다가 곽튜브는 출발 직전부터 아찔한 위기에 처한다. 차로 이동하던 중, 갑자기 문을 열고 나타난 낯선 사람이 "Give me the money!"라며 돈을 요구하기 때문. 여행 베테랑도 전혀 예상치 못한 돌발 상황들이 발생하자, '곽빠원' 모두 당혹감을 감추지 못한다.

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새로운 파트너와 함께하는 3라운드가 시작부터 위기를 예고한 가운데, 제작진은 "파트너들과의 첫 만남부터 엇갈린 반응을 보인 '곽빠원'이 연이어 찾아온 돌발 상황을 어떻게 헤쳐 나갈지, 박성웅, 이석훈, 최지수와의 새로운 여행에서는 또 어떤 흥미진진한 이야기가 펼쳐질지 기대해 달라"고 전했다.

한편, 새로운 여행 파트너들과의 3라운드의 막을 올리는 ENA '지구마불 세계여행4' 6회는 오늘(28일) 토요일 저녁 7시 50분 방송된다.

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narusi@sportschosun.com