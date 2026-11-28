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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김가연이 경복궁 일대 한복 대여점들의 부실한 착용 안내와 왜곡된 관광용 한복 유통 실태를 향해 작심하고 소신 발언을 날렸다.

지난 27일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 한복 바르게 입기 캠페인 홍보대사로 위촉된 김가연이 직접 경복궁을 찾아 우리 옷의 올바른 착용 문화를 알리는 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 김가연은 "외국인 관광객은 물론 한국인조차 한복을 제대로 입지 못하는 사례가 굉장히 많다. 옷고름을 반대로 매는 경우도 허다하다"며 현장의 아쉬움을 토로했다.

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특히 시중에 유통되는 관광용 한복을 겨냥해 "제대로 갖춰지지 않은 옷을 입혀놓고 마치 진짜 한복인 양 홍보하는 행태가 너무 속상하다"며 일침을 가했다.

실제로 전통 당의와 저고리를 단정하게 차려입고 경복궁 경내를 둘러본 김가연은 장군복에 갓을 매치하는 등 시대상과 격식에 맞지 않게 착용한 관광객들의 모습을 포착했다.

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그는 잘못 꽂힌 비녀 위치까지 세심하게 짚어내며, 일선 한복 대여점들이 옷을 빌려줄 때 정확한 착용법을 반드시 안내해야 한다고 강조했다.

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한복을 향한 김가연의 진심은 남다른 소비 행보로도 이어졌다.

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그는 앞서 한복 구매에만 1000만 원을 지출했던 일화를 언급하며 "부정적인 시선이 나올까 봐 걱정도 했지만, 오히려 우리 전통 의복에 명품의 가치를 부여해 소비하는 모습을 많은 이들이 응원해 주셔서 뿌듯했다"고 전했다.

이어 카메라를 향해 "내년에는 더 많이 사겠다"며 남편 임요환에게 미안함을 전해 웃음을 자아냈다.

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영상을 접한 누리꾼들은 "단오 같은 날에 다 함께 한복 입고 노는 문화를 만들어야 한다", "변형된 퓨전 한복이 너무 많아 안타까웠는데 속이 시원하다", "한복을 진심으로 사랑하고 신념을 갖고 입는 분을 알게 돼 기쁘다"며 뜨거운 지지를 보냈다.

narusi@sportschosun.com