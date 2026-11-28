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[스포츠조선 정유나 기자] 마약 투약 혐의로 실형을 선고받고 연예계 활동을 중단한 요식 사업가 겸 작곡가 돈 스파이크가 오랜만에 근황을 전했다.

돈 스파이크는 28일 스타뉴스와의 인터뷰에서 이전보다 눈에 띄게 날씬해진 모습으로 등장했다. 인터뷰가 진행된 식당 벽에는 과거 체격이 컸던 시절의 초상화가 걸려 있어 현재 모습과 대조를 이뤘다.

체중 감량에 관해 돈 스파이크는 비만 치료제 '마운자로'의 도움을 받았다고 밝혔다. 그는 "마운자로를 맞고 15kg 정도 감량했다"며 "단순히 살을 빼기 위해서라기보다는 마약 중독을 끊는 데 큰 도움이 된다는 이야기를 듣고 시작했다"고 설명했다.

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이어 "치료를 담당하는 선생님이 중독 환자들에게 획기적인 치료법으로 연구되고 있다고 알려줬다"고 덧붙였다.

출소 이후에는 가족들과 시간을 보내며 흐트러진 생활을 바로잡는 데 힘쓰고 있다. 지난 4월부터는 경북 경주 감포에 정착해 외식 사업을 준비하는 한편, 병원 치료와 재활 모임에도 꾸준히 참여하며 중독에서 벗어나기 위한 과정을 이어가는 것으로 전해졌다.

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돈 스파이크는 지난 9월 경주 감포 해변 인근에 자신의 이름을 내건 레스토랑을 열었다. 현재는 가오픈 상태로 운영 중이며, 오는 12월 정식 개점을 목표로 준비에 한창인 것으로 알려졌다.

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jyn2011@sportschosun.com