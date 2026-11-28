배우 원빈이 3일 서울 삼성동 컨벤션디아망에서 남성화장품 브랜드 비오템 옴므의 아쿠아파워 XL 사이즈 리미티드 에디션 출시기념 행사에 참석했다. 원빈은 최근 한 설문 조사에서 남자 대학생들이 가장 좋아하는 남성 광고모델 1위로 선정되기도 했다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2013.01.03/

배우 원빈이 광고모델로 활동하고 있는 쿠쿠홈시스의 '풀 스텐 분리형커버' 출시를 기념행사에 참석했다. 원빈이 9일 서울 플라자호텔에서 열린 행사에서 신제품을 선보이며 포즈를 취하고 있다.허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2012.10.09/

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[스포츠조선 김영록 기자] 기막힌 부동산 선구안 때문일까. 아내 이나영은 연기자 생활을 이어가고 있건만, 남편 원빈은 16년째 감감무소식이다.

그런데 뜻밖의 대목에서 원빈의 근황이 포착됐다. 다름아닌 부동산 업계다.

최근 부동산 전문 유튜브 '빌딩탭'에 따르면 원빈이 소유한 성수동의 지하 1층~지상 4층 규모 건물의 현재 추정 가치는 약 70억원에 달한다.

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원빈이 2014년 10월 구매할 당시의 가격은 21억원이었다. 매입가와 비교하면 무려 49억 원이 오른 셈.

지금의 성수동은 서울을 대표하는 핫플레이스이자 카페거리, 인기상권으로 자리잡은 상황. 과거 홍대를 연상케 하는 번영을 누리고 있다.

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당시 원빈의 투자는 '너무 비싸게 샀다'는 평가를 받았다. 하지만 그사이 성수동이 팝업스토어하면 떠오르는 동네가 될 만큼 온갖 브랜드와 문화예술의 성지로 변모하면서 건물 가치가 크게 뛴 모양새다.

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아내 이나영과 공동명의로 보유한 서울 강남구 청담동의 건물은 2018년 2월 매입한 것. 지하 2층~지상 5층 규모의 건물로, 매입가는 약 145억원이었다. 해당 건물의 지난해 추산 액수는 약 432억원이었다.

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다만 이는 실제 매각으로 실현된 차익이 아니라 추정 시세 기준이다. 원빈의 수익은 현재까진 임대료에 국한된다.

원빈은 지난 1997년 드라마 '프로포즈'로 데뷔한 뒤 '광끼', '꼭지' 등을 거치며 얼굴을 알렸고, 2000년 드라마 '가을동화'에서 한태석 역을 맡아 단숨에 스타덤에 올랐다.

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이후 스크린으로 활동 영역을 넓힌 그는 영화 '킬러들의 수다', '태극기 휘날리며', '마더', '아저씨' 등에 출연하며 충무로를 대표하는 최고 배우로 자리매김했다. 2004년 개봉한 '태극기 휘날리며'는 원빈에게 첫 1000만 관객 영화라는 기록을 안겼다.

여기에 2009년 영화 '마더' 윤도준, 2010년 '아저씨' 차태식 배역을 연달아 선보이며 독보적인 비주얼은 물론 깊이 있는 연기력까지 입증했다. 배우로서 화려한 절정기를 맞았다는 호평이 쏟아졌지만, 공교롭게도 '아저씨' 이후 원빈의 작품 행보는 멈춰 섰다. 16년이라는 세월이 흘렀음에도 여전히 '아저씨'가 그의 마지막 필모그래피로 남아 있다.

작품 활동은 쉬고 있지만 광고 모델과 화보 등을 통해 드문드문 근황을 전하며 여전한 존재감을 유지하고 있다. 사생활 면에서는 지난 2013년부터 교제를 이어온 배우 이나영과 2015년 5월 결혼해 부부의 연을 맺었다.

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아내 이나영이 지난 2월 ENA 드라마 '아너: 그녀들의 법정'에 출연하는 등 드물지만 꾸준히 작품 활동을 이어가는 반면, 원빈의 연기 공백은 끝을 알 수 없이 길어지고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com