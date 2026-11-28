사진출처=유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 할리우드 여배우 플로렌스 퓨(30)가 노숙인들에게 음식을 배식하는 봉사활동에 참여해 화제다.

화려한 의상 대신 모자와 청바지, 앞치마를 착용하고 다른 자원봉사자들과 함께 직접 음식을 배식했다.

미국 연예매체 페이지식스에 따르면 퓨는 추수감사절인 26일(현지시각) 로스앤젤레스 스키드로 지역에서 열린 비영리단체 미드나이트 미션(The Midnight Mission)의 연례 거리 축제에 참석했다.

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행사에는 수십 명의 자원봉사자가 참여해 노숙인과 경제적 어려움을 겪는 주민 등 약 2000명에게 추수감사절 식사를 제공했다.

이날 퓨는 긴소매 검은색 티셔츠에 청바지를 입고 회색 야구모자를 썼다. 머리는 뒤로 묶었으며, 단체 이름이 적힌 흰색 앞치마와 검은색 위생장갑을 착용했다.

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이날 행사에는 미국 배우 세라 폴슨(51)도 참여했다. 두 사람은 함께 봉사활동을 펼쳤으며, 현장에서 나란히 사진을 찍기도 했다.

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미드나이트 미션 측은 행사 영상을 공개하며 도움을 준 후원자와 자원봉사자들에게 감사의 뜻을 전했다.

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단체 측은 "지역사회의 따뜻한 나눔 덕분에 수천 명의 이웃이 식탁에 둘러앉아 맛있는 추수감사절 음식을 나누고, 서로 교감하며 자신이 사랑받고 소중한 존재라는 사실을 느낄 수 있게 됐다"고 전했다.

미드나이트 미션은 1914년 설립된 비영리단체로, 노숙인과 주거 취약계층을 대상으로 숙식과 회복 지원, 자립 프로그램 등을 제공하고 있다. 한편 플로렌스 퓨는 영화 '미드소마', '작은 아씨들', '블랙 위도우', '오펜하이머', '듄: 파트 2' 등에서 개성있는 연기를 펼쳤다.

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최근 그녀는 성형수술을 받았거나 비만치료제 오젬픽을 사용했다는 의혹을 받기도 했다.

최근 얼굴이 몇 년 전보다 갸름해졌다는 이유에서였다.

이에 퓨는 "나는 오젬픽을 사용한 적이 없고, 얼굴 성형수술도 전혀 받지 않았다"며 "내 코가 원래 내 것이 아니었다고 말하지 말라. 나는 아기 때부터 지금과 같은 아름다운 콧대를 가지고 있었다"고 밝혔다.

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자신의 외모가 달라진 이유에 대해서는 생활습관의 변화를 꼽았다. 그녀는 2026년 새해 목표로 술과의 관계를 바꾸고 운동을 통해 체력을 키우기로 결심했다고 설명했다.

그러면서 "다른 사람의 외모를 함부로 평가하기보다 자신과 타인에게 조금 더 친절해졌으면 좋겠다"고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com