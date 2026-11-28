사진=유튜브 '외계인 이지아'

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[스포츠조선 김영록 기자] 배우 이지아가 자신만의 쿨하고 단단한 연애관을 솔직하게 고백했다.

이지아는 27일 자신의 유튜브 채널 '외계인 이지아'의 첫 영상을 공개했다.

영상 제목은 '이지아의 연애'. 이지아는 위위아뜰리에 서옥 대표 등 지인과 함께 허심탄회한 대화를 나눴다.

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이지아는 사귀는 사람이 생기면 여행을 가고 싶다고 했다. 이때 '연인과의 첫 여행 시점' 질문을 받은 이지아는 헛웃음을 지으며 "돌려서 말하는데 되게 19금이다"라고 웃었다.

이날 이지아는 자신의 연애 스타일에 대해 "극단적인 편이다. 밀당을 해야 하는데 밀기만 잘한다. 한 번 마음을 주면 다 주게 되지 않나"라며 "표현도 잘 안 하고 서운한 것도 얘기하지 않는다. '장군 스타일'이라 그런게 구차한 것 같고 부끄럽다. '모양 빠지는데 이야기해야 하나?'라는 생각이 든다. 하지만 장군도 서운하다"며 속상해했다.

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향후 연애 계획을 묻는 질문에는 처음에 "안 한다"고 단호하게 선을 긋던 이지아는 이내 "그런데 그게 되느냔 말이다. 젠장"이라고 덧붙여 보는 이들을 즐겁게 했다. 이지아는 분위기 좋은 카페에 도착하자 "메이크업도 하고 이런 데 와서는 원래 남자랑 데이트해야 되는데"라며 아쉬워했다.

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사진=유튜브 '외계인 이지아'

최근 연애에 관한 질문에는 "이런 이야기를 너무 많이 하면 안 된다. 새 날아가는 거 그려줄 수 있냐"라며 재치있게 말을 돌렸다. 이상형으로는 '신뢰할 수 있는 사람'을 꼽았다. '너무 광범위하다'라는 말에 "막상 찾아보면 잘 없다"고 강조했다, "금사빠가 절대 아니다. 마음이 열리기까지 오래 걸리는 스타일"이라는 설명도 덧붙였다.

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"운명을 믿지 않기로 했다. 운명이나 인연이라고 생각하면 나 자신이 너무 흔들린다. 호르몬으로 이해하면 훨씬 거리를 둘 수 있고, 내가 컨트롤할 수 있는 것 같다"면서 "사랑은 머리로 극복하는 거다. '괜찮아, 별거 아니야'라고 세뇌하면 괜찮아진다"는 속내도 털어놓았다.

'한 사람만 평생 사랑할 수 있느냐'는 물음에는 "완전"이라고 힘주어 답했다. 반면 '가장 후회되는 연애'를 묻는 질문에는 "내가 욕 좀 할 테니까"라며 유쾌하게 답했다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com