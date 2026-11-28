제자 성폭행 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주 국민참여재판이 27일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열렸다. 재판이 휴정된 가운데 남경주가 법정을 나서고 있다. 서초=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.27/

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[스포츠조선 김영록 기자] "학교에 낙인이 찍히거나 가족이 상처받지 않게 해달라."

뮤지컬 배우 남경주는 사건 이후에도 피해자에게 사실 은폐를 지속적으로 요청한 걸까.

제자 성폭행 혐의(피감독자간음)로 기소된 남경주의 국민참여재판 첫 공판은 27일 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사) 심리로 진행됐다.

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이날 법정에 나타난 남경주는 딱딱하게 굳은 얼굴이었다. 취재진의 질문에는 묵묵부답으로 일관했지만, 왼손 약지에 결혼반지를 끼고 나타난 모습이 눈길을 끈다.

이날 재판에는 사건 발생 열흘 뒤 남경주가 피해자에게 보낸 메시지가 증거로 공개됐다. 남경주가 거듭 혐의를 부인하자 피해자 측이 이를 검찰에 제출했다는 것.

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검찰에 따르면 남경주는 자신의 행동을 "한 사람의 인생을 불행하게 만들었다", "교수-제자 사이에 절대 일어날 수 없는 일"이라고 표현하면서도 자신이 학교에 낙인이 찍히거나 가족이 상처받지 않도록 해달라고 거듭 부탁했다. 또 "예정된 공연을 계속할 수 있도록 세상에 알리지 말아달라"는 내용도 담겨있었다.

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반면 사건 직후 피해자가 지인과 나눈 통화 녹음에 따르면 그는 "너무 무섭고 힘들다", "나는 진심으로 리스펙(존경)했다. 나도 나이 들면 그렇게 살고 싶었다", "사람들이 사라지자마자 어떻게 그렇게 할 수 있냐"라고 울먹이며 고통을 호소했다.

제자 성폭행 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주 국민참여재판이 27일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열렸다. 재판이 휴정된 가운데 남경주가 법정을 나서고 있다. 서초=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.27/

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재판부는 "피고인은 피해자와 성관계를 시도한 사실 자체는 인정하고 있다"고 정리했다. 남은 쟁점은 두 사람 사이의 보호·감독 관계 성립 여부, 위력 행사 및 고의성 유무, 실제 간음에 이르렀는지 등이라고 부연했다.

검찰은 남경주가 뮤지컬계에서 지닌 영향력을 강조하는 한편, 피해자가 남경주의 수업을 듣고 조교 제안을 받았던 점 등을 들어 실질적인 위계 관계가 성립한다고 주장했다.

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반면 남경주 측 변호인은 무죄 추정의 원칙을 내세우며 공소사실 전반을 부인했다. 남경주가 자신의 유명세나 친분을 내세운 적이 없었고, 조교 제안도 보류 상태에서 벌어진 일인 만큼 보호·감독 관계나 위력 행사, 간음의 고의가 없었다는 것. 특히 실제 간음에 이르지 않았다는 점을 국립과학수사연구원 감정 결과 등 객관적 증거로 입증하겠다고 강조했다. 남경주는 변호인 의견과 일치하느냐는 재판부 질문에 짧게 "네"라고만 답했다.

제자 성폭행 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주 국민참여재판이 27일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열렸다. 재판이 휴정된 가운데 남경주가 법정을 나서고 있다. 서초=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.27/

남경주는 1982년 연극 '보이체크'로 데뷔한 국내 1세대 뮤지컬 1세대 슈퍼스타다. 그동안은 사랑꾼으로도 유명했다. 관객으로 찾아온 아내에게 첫눈에 반해 연락처를 물은 뒤 거듭된 구애를 통해 결혼에 이르렀다는 러브스토리가 유명하다.

하지만 남경주는 지난해 12월 서울 서초구에서 제자 A씨를 상대로 피감독자간음 혐의 범행을 저지른 혐의로 지난 4월 불구속 기소됐다. 재직중이던 홍익대 공연예술학부 부교수직에서는 지난 3월 직위 해제됐다.

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다음 공판은 오는 30일 서울중앙지법에서 열린다. 재판부는 같은날 1심 판결을 선고할 예정이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com