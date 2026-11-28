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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 겸 화가 솔비가 필러 시술을 받았다는 오해에 대해 직접 해명했다.

지난 27일 공개된 유튜브 채널 '마이스킨'에서 솔비는 피부과를 찾아 평소 고민이었던 피부 상태와 미용 시술에 관해 이야기를 나눴다. 그는 나이가 들면서 얼굴빛이 어두워지는 것 같다고 털어놓으며 밝고 생기 있는 피부를 원한다고 밝혔다.

솔비는 "나이를 먹고 그러다 보니까 얼굴빛이 좀 칙칙하다는 느낌이 자꾸 든다"고 말했다. 이어 얼굴에 형광등을 켠 듯한 광채가 돌고 인상도 한층 좋아졌으면 한다는 바람을 전했다.

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의료진이 과거 시술 경험을 묻자 솔비는 레이저와 보톡스, 스킨부스터 등을 받아봤다고 답했다. 울쎄라 역시 시술받은 경험이 있지만 마지막으로 받은 지는 약 1년 정도 됐다고 설명했다. 반면 실리프팅은 물론 필러도 경험한 적이 없다고 선을 그었다.

특히 솔비는 평소 자신을 둘러싼 필러 시술 의혹에 대해서도 입을 열었다. 그는 "남들이 필러를 넣은 줄 아는데 저는 뺄 게 많다. 필러를 넣어본 적이 없다"고 강조했다.

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이에 피부과 전문의는 솔비의 얼굴 상태를 살펴본 뒤 볼륨을 줄이는 방향으로 관리하는 방안을 제안했다. 솔비 역시 얼굴의 전체적인 균형과 인상 개선에 관심을 보이며 상담을 이어갔다.

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이후 솔비는 눈두덩이와 입술, 눈썹 등 얼굴 곳곳에 대한 고민도 털어놨다. 특히 눈썹 모양을 살펴보던 중 관상가 박성준에게 양쪽 눈썹의 차이에 관한 질문을 건넸다. 박성준은 오른쪽 눈썹은 시작 부분이 비교적 진하고 왼쪽은 다소 흐릿해 보인다고 분석했다.

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솔비가 직접 그린 눈썹이라고 설명하자 옆에 있던 피부과 전문의는 솔비가 화가라는 사실을 언급하며 웃음을 보이기도 했다.

관상에 대한 관심도 드러냈다. 솔비는 나이가 들수록 관상이 중요하다는 생각이 든다며 시술을 통해 인상뿐 아니라 관상에도 긍정적인 변화가 생길 수 있는지 궁금해했다.

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이에 제작진은 역술가 박성준을 초대했고, 솔비는 자신의 얼굴에 담긴 관상에 대한 설명을 들었다. 박성준은 솔비의 얼굴을 살펴본 뒤 광대와 턱이 발달한 점을 언급하며 일과 관련된 특징이 강한 얼굴이라고 풀이했다. 또한 일에 대한 욕망뿐 아니라 타인을 향한 연민도 함께 드러난다고 분석했다.

솔비는 자신의 외모에 대한 고민을 솔직하게 이야기하면서도 현재의 얼굴에 대한 애정과 소신을 드러냈다. 그는 "솔직히 저는 지금 얼굴로 정말 좋은 일들이 많았다. 내가 열심히 노력하는 게 중요하다는 생각으로 살기 때문에"라고 말했다. 그러면서도 개선할 수 있는 부분이 있는지 궁금해하며 "좀 가능해요?"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

한편 솔비는 배우 이규한과 내년 4월 결혼을 앞두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com