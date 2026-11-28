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[스포츠조선 김준석 기자] 최근 '가난 코스프레' 논란으로 대중의 뭇매를 맞았던 방송인 도경완이 이번에는 18만 원에 구매한 저가 시계를 소개해 시선을 끌고 있다.

도경완은 28일 자신의 유튜브 채널 '도장TV'를 통해 수백만 원에서 수천만 원대를 호가하는 하이엔드 시계 브랜드 '그랜드 세이코'와 유사한 분위기를 내는 세이코의 일본 내수용 모델(SBTH007)을 직접 리뷰했다.

영상에서 도경완은 해당 제품을 두고 "소위 '그세(그랜드 세이코) 맛'이 나는 모델로 유명하다"며 "직구로도 20만 원 안팎에 살 수 있는데, 나는 일본 현지 매장에서 면세와 카드 추가 할인을 받아 18만 원에 구매했다"고 밝혔다.

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이어 그는 37.4mm의 케이스 지름과 8.4mm의 얇은 두께, 20만 원 미만 가격대에서는 흔치 않은 사파이어 크리스탈 글라스와 은은한 샴페인 골드 다이얼, 한자 요일창 등을 장점으로 꼽으며 "18만 원이라는 가격표가 믿기지 않을 만큼 만듦새가 훌륭하다"고 극찬했다.

반면 가벼운 브레이슬릿 착용감과 초침 정렬 뽑기 운 등은 단점으로 짚으며 가죽 스트랩으로 교체해 착용하는 모습을 선보였다.

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도경완의 이번 '18만 원 저가 시계' 공개는 최근 불거진 '가난 코스프레' 논란과 맞물리며 더욱 이목을 집중시켰다.

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앞서 도경완은 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에 출연해 주식 하락과 지출 등을 이유로 25만 원대 통장 잔고를 공개하는가 하면, 관리비를 줄이기 위해 가족들에게 변기 물을 자주 내리지 못하게 하고 냉방 사용을 자제시킨다는 일상을 전해 도마 위에 올랐다.

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방송 직후 아내 장윤정과 함께 서울 용산구의 120억 원대 고급 펜트하우스를 보유하고, 세금 납부를 위해 수천만 원대 명품 시계를 중고로 처분했다고 밝혔던 과거 발언까지 재조명되며 역풍을 맞았다.

실제 경제적 여건과 동떨어진 과도한 자금난 호소라는 비판이 잇따르며 방송 심의 민원까지 접수되기도 했다.

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세금을 내기 위해 명품 시계를 팔았다고 토로했던 도경완이 가난 코스프레 논란 이후 10만 원대 가성비 시계를 꺼내 들면서 대중의 시선이 엇갈리고 있다.

narusi@sportschosun.com