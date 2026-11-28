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[스포츠조선 김준석 기자] 최근 아버지 추성훈의 현역 은퇴 경기에서 뜨거운 눈물을 쏟았던 추사랑이 한층 밝아진 미소로 아빠와 유쾌한 쇼핑 데이트에 나선 근황을 공개했다.

추성훈은 28일 자신의 SNS에 "오랜만에 딸과 쇼핑 데이트"라는 글과 함께 딸 추사랑과 나란히 찍은 사진을 게재했다.

이어 추성훈은 "여자들은 왜 뭘 하나 사는 데 이렇게 오래 걸리는 걸까…? 아빠는 지쳤다"며 딸의 긴 쇼핑 시간에 진땀을 뺀 현실 아빠의 고충을 토로해 웃음을 자아냈다.

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그러면서도 "이 나이에 주책맞게 매드해피(Madhappy)를 샀다"고 덧붙이며 딸과 함께 트렌디한 의류를 쇼핑한 소감을 유쾌하게 전했다.

공개된 사진 속 추성훈과 추사랑은 매장에서 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보며 똑같이 혀를 쏙 내민 장난기 가득한 포즈로 '붕어빵 장꾸' 부녀의 찰떡 호흡을 자랑했다.

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특히 폭풍 성장한 추사랑의 숙녀 비주얼이 시선을 사로잡는다. 길게 늘어뜨린 생머리에 둥근 안경, 깔끔하게 관리한 네일아트까지 더해져 어엿한 10대 소녀의 성숙한 분위기를 물씬 풍겼다.

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앞서 추사랑은 최근 치러진 추성훈의 은퇴 경기를 직관하며 오열해 보는 이들의 가슴을 뭉클하게 만든 바 있다.

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링 위에서의 치열했던 여정을 마무리한 추성훈과 눈물을 닦고 밝은 에너지를 되찾은 추사랑의 단란한 일상에 팬들의 따뜻한 응원이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com