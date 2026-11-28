Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 16기 상철이 영숙의 소개팅 콘텐츠 출연을 문제 삼으며 해당 영상의 삭제를 공개적으로 요구했다.

상철은 지난 27일 자신의 SNS에 영숙이 출연한 유튜브 영상을 공유하고 "이 자는 아직도 나에게 사과 한마디 하지 않았다"고 적었다.

앞서 영숙은 지난 26일 유튜브 채널 '아이즈매거진'의 소개팅 콘텐츠에 등장했다. 이날 그는 자신보다 11세 어린 모델 겸 배우 정호균과 만남을 가졌다.

Advertisement

영숙의 출연 소식을 접한 상철은 과거 두 사람 사이에 있었던 법적 분쟁을 언급하며 불쾌감을 표했다. 그는 "과거 나에게 돌이킬 수 없는 인격 살인과 명예훼손을 저질러 사법부로부터 유죄 확정 판결을 받은 인물이 아무런 문제가 없는 것처럼 이미지가 미화되고 소비되고 있다"고 주장했다.

영숙을 콘텐츠 출연자로 섭외한 제작진에게도 비판의 목소리를 높였다. 상철은 "기본적인 윤리 의식과 출연자 검증조차 방기한 채 가해자에게 긍정적인 이미지를 부여하는 방송은 피해자를 두 번 죽이는 명백한 2차 가해"라고 지적했다.

Advertisement

또한 "시간이 지나 대중의 기억이 흐려졌다는 이유로 중대한 가해 행위가 세탁되고 면죄부를 얻어서는 안 된다"고 강조했다.

Advertisement

상철은 영상 삭제와 제작진의 공식 사과를 촉구했다. 요구가 받아들여지지 않을 경우 자신의 명예와 권리를 지키기 위해 강경 대응에 나서겠다는 뜻도 밝혔다.

Advertisement

한편 상철과 영숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 16기 돌싱 특집에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 방송 이후 두 사람은 사적인 메시지를 공개하는 등 갈등을 이어갔으며, 결국 법적 다툼으로 번졌다.

상철은 영숙을 명예훼손 및 모욕 혐의로 고소했고, 영숙은 벌금 200만원을 선고받았다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com