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[스포츠조선 박아람 기자] 가족과 함께 과일 판매에 나선 배우 고은아가 얌체 손님의 행동에 직접 나서 제지했던 일화를 공개했다.

최근 공개된 유튜브 채널 '방가네'에서 고은아는 어머니와 언니 방효선, 동생 미르와 함께 부모님이 정성껏 키운 과일을 판매했다.

이날 고은아는 손님들의 관심을 끌기 위해 "연예인 있어요"라고 외치며 적극적으로 홍보에 나섰다. 이를 본 미르는 "사과 맛있다고 홍보해야지 왜 연예인 있다고 홍보하냐. 그리고 우리 연예인 아니다 미안한데"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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그러던 중 미르는 누나 고은아의 남다른 장사 스타일을 언급했다. 그는 "사실 고은아는 그렇게 열심히 안 해도 된다. 진상 손님 오면 싸우는 사람"이라고 농담했다.

그 이유는 앞서 발생했던 한 손님의 행동 때문이었다. 미르에 따르면 당시 한 손님은 어머니에게 과일 10kg 가격을 안내받고 해당 금액을 지불했지만, 어머니가 자리를 비운 사이 20kg을 담아 가져가려 했다.

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고은아는 이 상황을 발견하자마자 손님에게 달려갔다. 그는 "10kg에 얼마라고 했는데 '알겠습니다' 하고 돈 주시고 20kg 담고 계시더라. 나 진짜 뛰어갔다"고 당시 상황을 설명했다.

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이어 "나 깜짝 놀라서 뛰어갔다. 왜냐하면 사과가 아니고 감이었다. 감은 아빠가 딸 때 더 힘들고 위험하다"고 덧붙였다. 아버지가 직접 수확하는 과정에서 많은 수고와 위험이 따르는 만큼 더욱 속상했다는 취지다.

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옆에서 이야기를 듣던 언니 방효선도 비슷한 경험을 털어놨다. 그는 "그런 분들 진짜 많다. 그리고 이런 분들이 있다. 비하는 아니다"라며 지팡이를 짚은 손님이 과일을 슬쩍 가져가는 경우도 있었다고 전했다. 이어 "분명히 할머니 지팡이 짚고 있었는데 지나가다가 한 손으로 슬쩍 가져간다. 나 그냥 모르는 척 한다"고 말했다.

이에 미르는 "이런 분들 정말 백 팀 중에 한 팀이다. 나머진 다 좋다. 간혹 진상 손님이 있다"고 덧붙이며 대부분의 손님은 좋은 분들이라고 강조했다.

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한편 고은아는 1988년생으로 2004년 CF를 통해 연예계에 데뷔했다. 동생 미르, 언니 방효선 등 가족과 함께 유튜브 채널 '방가네'를 운영하며 일상을 공개하고 있다.

tokkig@sportschosun.com