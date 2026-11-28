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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 노홍철이 경남 김해에서 운영해 온 빵집의 문을 닫는다. 개업 당시 방문객이 몰리며 일대 교통 정체까지 빚었던 곳인 만큼 아쉬움을 더한다.

노홍철은 지난 27일 SNS를 통해 김해에 위치한 홍철책빵 서커스점의 영업 종료 소식을 알렸다.

그는 "좋은 추억이 가득한 김해 홍철책빵 서커스점은 임대차 계약이 만료돼 운영을 마무리하게 됐다"며 "계약 종료에 앞서 매장 원상복구를 진행해야 해 오는 30일까지만 영업한다"고 설명했다.

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이어 그동안 매장을 찾아준 손님들에게 감사 인사를 전했다. 노홍철은 "함께해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "믿기지 않을 만큼 아름답고 소중한 추억을 만들 수 있어 무척 즐거웠다"고 밝혔다.

다만 새로운 매장에 대한 여지는 남겼다. 그는 "다음에는 어디에 만들면 더 재미있을까요?"라는 말을 덧붙이며 향후 새로운 공간을 선보일 가능성을 내비쳤다.

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노홍철은 2020년 서울 용산구 후암동에 홍철책빵 첫 매장을 선보인 데 이어 2022년 경남 김해에 두 번째 매장을 열었다.

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특히 김해점은 개점 초기부터 큰 화제를 모았다. 노홍철의 독특한 개성을 반영한 공간 구성과 대형 조형물이 눈길을 끌면서 방문객이 대거 몰렸고, 주변 도로에 차량 정체가 발생할 정도로 관심을 받았다. 이 같은 독특한 분위기 때문에 '노홍철 테마파크'라는 별칭으로 불리기도 했다.

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당시 김해점의 월 매출이 5800만원에 이른 것으로 알려져 화제를 모으기도 했다.

jyn2011@sportschosun.com