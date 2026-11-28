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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이상이가 아버지 소유의 산과 탁 트인 저수지 전망을 갖춘 충남 보령 대저택 본가를 최초 공개하며 유재석의 급작스러운 호칭 정리를 이끌어냈다.

28일 유튜브 채널 '뜬뜬'에 공개된 '핑계고' 스핀오프 예능 '깡촌캉스2' 2회에서는 유재석, 이동욱, 남창희, 이상이가 보령 오천항에서 조개구이용 해산물을 구매한 뒤 이상이의 아버지가 거주하는 본가로 향하는 모습이 그려졌다.

목적지에 들어서자마자 압도적인 규모와 탁 트인 자연경관이 펼쳐졌고, 이를 목격한 유재석은 "상이야 이거 뭐냐. 너 보령 왕자 아니냐"며 놀라움을 금치 못했다.

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이동욱 역시 입을 다물지 못한 채 연신 감탄사를 내뱉었으며, 남창희는 앞서 방문했던 지역 명소 수영성보다도 풍경이 훨씬 뛰어나다고 혀를 내둘렀다.

멤버들을 반갑게 맞이한 이상이의 아버지는 유재석의 극찬에 "상이 아빠가 미쳐서 작품 하나 만든다고 꾸며봤다"며 겸손한 반응을 보였다.

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이어 이동욱이 방송에 내보내지 않을 테니 총 몇 평인지 알려달라고 묻자, 이상이의 아버지는 "살 거 같으면 얘기해"라고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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또한 이상이의 아버지가 멤버들에게 환영의 꽃다발을 선물하며 남다른 센스를 발휘한 가운데, 저수지 뷰가 한눈에 내려다보이는 테라스석까지 공개되자 출연진의 감탄은 절정에 달했다.

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이상이가 "이건 보여주기 식"이라고 농담을 던졌음에도, 산과 대저택의 스케일에 압도된 유재석은 이상이를 향해 다짜고짜 "형! 상이 형이야"라고 호칭을 바꾸며 급태세전환에 나섰다.

유재석은 "그래도 내가 평소 상이한테 따뜻하게 잘해준 게 천만다행"이라고 너스레를 떨어 끝까지 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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narusi@sportschosun.com