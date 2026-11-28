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[스포츠조선 박아람 기자] 의사 겸 사업가 여에스더(62)가 케냐 현지 학생들에게 26세로 보인다는 말을 듣고 함박웃음을 지었다.

지난 27일 공개된 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에서는 케냐 여행을 즐기는 여에스더와 의학 전문기자 홍혜걸의 모습이 그려졌다.

케냐에 도착한 부부는 현지에서 만난 학생들과 반가운 인사를 나눴다. 학생들이 한국어로 말을 건네는가 하면 K팝에 대한 관심까지 드러내자 부부는 신기하다는 반응을 보였다.

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분위기가 무르익자 홍혜걸은 여에스더를 두고 장난을 치기 시작했다. 아내를 한국에서 유명한 배우라고 소개하며 현지 학생들의 반응을 살폈다.

이후 제작진이 학생들에게 여에스더의 나이를 물으면서 흥미로운 상황이 펼쳐졌다. 학생들은 여에스더의 얼굴을 보고 나이를 추측했고, 그 결과 26세라는 답이 나왔다.

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예상 밖의 답변에 현장에서는 놀라움이 이어졌다. 특히 여에스더의 실제 나이가 62세라는 설명이 나오자 학생들은 믿기 힘들다는 듯 크게 놀랐다. 0대 이상 차이 나는 나이 추측에 현장 분위기는 웃음으로 가득 찼다.

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한편 여에스더는 의사이자 사업가로 활동하고 있으며, 남편 홍혜걸과 함께 유튜브 채널을 통해 다양한 일상을 공개하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com