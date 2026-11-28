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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 방송인 장윤주가 영국 런던에서 남편 정승민의 생일을 맞아 특별한 시간을 보냈다. 직접 생일상을 차리고 편지까지 준비한 그는 글을 쓰던 중 눈물을 보였다.

28일 장윤주의 유튜브 채널에는 '모델인건 못 알려도 한식은 알리고 오겠습니다 yesss. 윤쥬르 가족의 김밥 알리기 대작전'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 장윤주는 남편의 생일을 기념해 미역국과 잡채를 손수 준비했다. 여기에 딸 리사와 함께 고른 캐시미어 목도리까지 선물하며 가족의 마음을 전했다.

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특히 장윤주는 남편에게 건넬 편지를 작성하던 중 감정이 북받친 듯 울컥하는 모습을 보였다. 그는 편지에 "사랑하는 승민. 런던에서 맞는 생일이라 더 새롭고 신기하다. 우리가 어떤 과정을 지나더라도 감사와 은혜가 분명 우리를 지켜줄 것이라 믿는다"고 적었다.

이어 "승민아, 내 남편이 돼줘서 고마워. 사랑해"라고 진심을 전해 뭉클함을 안겼다.

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아내와 딸이 준비한 정성 어린 선물을 받은 정승민 역시 감동한 기색을 드러냈다.

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한편 장윤주는 2015년 4세 연하의 디자이너 정승민과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 최근 남편의 학업을 위해 가족과 함께 영국으로 거처를 옮겼다.

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jyn2011@sportschosun.com