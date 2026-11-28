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[스포츠조선 김준석 기자] '1박 2일' 원년 멤버 김종민이 방송 초창기 입수를 거부했었던 뒷이야기를 공개한다.

오는 29일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 인천광역시 강화군으로 여행을 떠나는 여섯 멤버의 '어른 방학' 첫 번째 이야기가 그려진다.

이날 김종민은 입수 벌칙이 걸린 미션에 앞서 '1박 2일' 시즌1 당시 처음으로 입수를 경험했었던 추억담을 꺼낸다.

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그는 "옛날에 '1박 2일' 처음 했을 때 나보고 입수하라고 해서 장난인 줄 알았다"며 방송에서의 입수가 생소했던 당시의 분위기를 떠올린다.

김종민은 "그때만 해도 한겨울에 입수가 웬 말이냐고 생각해서 난 입수를 안 했다. 그런데 형들은 진짜로 입수를 하더라"라며 당시 '1박 2일' 제작진의 입수 제안을 당당히 거부했었던 비하인드 스토리를 털어놓는다.

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이를 들은 문세윤은 제작진에게 김종민과 똑같은 방식으로 입수 거부 의사를 드러내 웃음을 자아낸다.

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그런가 하면 김종민은 미션 실패의 빌미를 제공하고, 동생들의 집중 공격 대상이 된다. 급기야 '1박 2일' 합류 5개월 차 막내 이기택에게 "어떻게 그렇게 뻔뻔해요?"라고 매운맛 팩트 폭행까지 당하며 '1박 2일' 19년 차 맏형으로서의 체면을 구긴다.

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한편, 지난 여행 퇴근 미션을 통과하지 못했던 이용진, 딘딘, 이기택은 이날 분장을 한 채 녹화에 참여하는 벌칙을 수행한다.

충격적인 비주얼로 등장한 세 사람의 자태에 김종민, 문세윤, 이준은 "최악이야", "너무 싫어", "벌칙 안 걸려서 다행"이라고 반응하며 경악을 금치 못한다.

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녹화 현장을 충격에 빠뜨린 이용진, 딘딘, 이기택의 분장 벌칙은 오는 29일 저녁 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com