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[스포츠조선 박아람 기자] 보복운전 논란으로 활동을 중단했던 전 축구선수 김영광이 한 달여 만에 유튜브에 복귀해 재차 사과한 가운데 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다.

김영광은 지난 27일 자신의 유튜브 채널 '나 김영광이오'에 영상을 공개하고 논란 이후 지내온 시간과 앞으로의 계획을 전했다.

영상에서 김영광은 "죄송하다는 말씀을 드리고 싶다. 너무 죄송하고, 면목이 없다"며 "택시 기사님께 진심으로 사과의 말씀 전한다. 구독자 여러분께도 죄송하다"고 고개를 숙였다.

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이어 논란 이후 집에서 자신을 돌아보는 시간을 보냈다고 밝혔다. 그는 "계속 집에서 돌아보는 시간을 가졌다"며 "많이 반성했고, 어떻게 살아왔는지 다시 한 번 복기하고, 더 좋은 사람이 되려면 어떻게 해야 하나, 또 올바른 사람이 되려면 어떻게 해야 하나, 고민하는 시간을 가졌다"고 털어놨다.

이번 영상은 새로운 출발을 다짐하는 의미로 북한산국립공원을 찾는 모습으로 꾸며졌다. 산을 오르던 중 자신을 알아본 팬들과 사진을 찍고 대화를 나누는 장면도 담겼다.

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김영광은 자신에게 응원을 보내준 팬들에게 감사 인사를 전했다. 그는 "내가 더 성숙하고 좋은 사람이 되어야겠단 생각을 다시 한 번 했다"고 말하며 앞으로 더욱 책임감 있는 모습을 보여주겠다는 뜻을 밝혔다.

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유튜브 활동을 이어가는 이유에 대해서도 언급했다. 김영광은 시청자들이 자신의 영상을 보고 용기를 얻었다고 이야기할 때 가장 큰 보람을 느꼈다고 전했다.

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그러면서 "여러분께 자신감과 용기를 심어드리고, 다시 한번 힐링이 되는 채널이 되도록 준비를 더 잘하겠다"며 "다시 한 번 죄송하고 앞으로 유익하고, 좋은 콘텐츠로 돌아오겠다"고 덧붙였다.

영상이 공개된 뒤 댓글창에는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 "한 달 만에 복귀할 줄은 몰랐다", "너무 빠른 것 아니냐", "진심이 느껴지지 않는다" 등의 반응을 보이며 이른 복귀에 부정적인 의견을 나타냈다. 반면 "복귀를 환영한다", "기다리고 있었다"며 응원과 반가움을 전하는 이들도 있었다.

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앞서 김영광은 지난 3월 서울 마포구의 한 터널 인근에서 택시를 상대로 보복운전을 했다는 의혹에 휩싸였다. 당시 택시기사는 김영광이 운전하던 SUV가 자신의 차량을 추월한 뒤 가까운 거리에서 끼어드는 등 위협적인 운전을 했다고 주장했다.

이후 해당 사건은 언론 보도를 통해 알려졌으며, 택시 블랙박스 영상까지 공개되면서 논란이 확산됐다. 경찰은 김영광이 상대 운전자를 고의로 위협하거나 위해를 가하려 했다는 증거가 부족하다고 판단해 불송치 결정을 내렸다. 택시기사의 이의신청으로 사건을 넘겨받은 검찰 역시 불기소 처분했다.

김영광은 지난달 9일 SNS를 통해 사과문을 발표하기도 했다. 당시 그는 경찰 조사에서 불송치 및 혐의없음 처분을 받았다고 설명하면서도 법적 판단과 별개로 자신의 운전 방식이 다른 사람에게 불안감이나 불편함을 줄 수 있었다는 점을 무겁게 받아들인다고 밝혔다.

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한 달여 만에 유튜브로 돌아와 다시 한 번 사과한 김영광. 복귀를 바라보는 대중의 엇갈린 시선 속에서 앞으로 어떤 행보를 보여줄지 관심이 쏠린다.

tokkig@sportschosun.com