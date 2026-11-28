1일 오후 서울 홍대 하나투어 브이홀에서 가수 신용재가 데뷔 첫 솔로 정규앨범을 발표하고 쇼케이스를 열었다. 포토타임에 임하고 있는 신용재. 서교동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2020.07.01/

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[스포츠조선 김영록 기자] 아내와의 결혼 비하인드부터 육아 근황, 무대 위 고민까지, 가수 신용재의 고백이 깊은 울림을 전했다.

신용재는 27일 방송된 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연했다. 이날 신용재는 드라마 '시크릿 가든' OST '이유'를 열창하며 등장해 특유의 폭발적인 가창력을 과시했다.

신용재는 근황을 묻는 질문에 결혼 및 육아 근황을 전했다.

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신용재는 "18개월 된 아들이 있다. 앨범 준비 전까지는 계속 육아를 했다"며 아빠가 된 일상을 전했다.

특히 아내와는 3번째 만남에서 결혼을 확신했다고 했다. 그는 "사고방식이 비슷해서 '이 친구와 결혼하면 잘 살 수 있겠다'라는 생각이 들었다. 2년 정도 연애하고 결혼했다"고 돌아봤다.

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신용재는 완벽한 고음으로 수많은 '노래방 금지곡'을 탄생시킨 주인공이다. 포맨 시절 '눈떠보니 이별이더라', '못해', '살다가 한번쯤', 솔로로는 '가수가 된 이유', '빌려줄게' 등을 히트시켰다. 대체로 애절한 감성과 강렬한 고음 후렴구의 호소력이 돋보이는 노래들이다.

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하지만 과거 특유의 초고음보다는 중간 음역대의 소리를 내는 데 어려움을 겪었다는 뜻밖의 고민을 털어놓았다. 신용재는 "안 된다고 생각하니까 더 부담되고 하지 않았던 실수도 하게 됐다. 심리적인 요인이 컸다"며 슬럼프를 고백했고, 무대에 오르기 전 스스로를 안아주며 긴장을 다스리는 자신만의 노하우도 공개했다.

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또 이별 노래를 전매특허로 삼는 가수지만, 결혼 이후 감정을 이입하기 어려워졌다는 고민도 전했다. 타이틀곡 '안녕의 안녕' 녹음 당시에는 가족과의 이별을 떠올리며 감정을 끌어냈다고 강조했다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com