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LCK(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아)가 2026년 한 해 동안 국내외에서 펼쳐진 대회와 선수들의 주요 순간을 사진으로 돌아보는 자리를 마련한다. 우승의 환희부터 세계 무대에서의 아쉬움, 팬들과 함께한 현장까지 한 해 동안 LCK가 남긴 흔적을 사진으로 되짚는다.

라이엇 게임즈는 12월 1일부터 25일까지 서울 종로구 그랑서울에 위치한 치지직 롤파크에서 '2026 LCK 사진전 다섯 번째 이야기 'Leave Your Mark''를 개최한다. 무료로 관람할 수 있으며 운영 시간은 오전 11시부터 오후 8시까지다. 12월 12일은 휴관한다.

2026년 LCK는 국제 대회와 국내 리그에서 다양한 이야기를 만들어냈다. 브라질 상파울루에서 열린 퍼스트 스탠드 토너먼트(FST)에서는 결승 진출에 실패했지만, 대전에서 개최된 미드 시즌 인비테이셔널(MSI)에서는 한화생명e스포츠가 창단 첫 우승을 차지하며 새로운 역사를 썼다.

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단일 시즌제로 치러진 LCK에서는 젠지가 2년 연속 정상에 올랐다. 미국에서 열린 '리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵)에서도 LCK 1번 시드로 결승까지 진출했지만, LPL(중국)의 빌리빌리 게이밍에 우승을 넘겨줬다. LCK는 올해 국제 대회에선 중국의 벽에 막혀 1회 우승에 그쳤다.

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팬들과 만나는 무대도 국내외로 넓어졌다. 지난 2월 28일부터 3월 1일까지 홍콩 카이탁 아레나에서 열린 LCK컵 결승 진출전과 결승전은 LCK 사상 첫 해외 로드쇼로 기록됐다. 이틀 동안 현장을 찾은 해외 팬들의 뜨거운 호응 속에 성공적으로 마무리됐다.

MSI 출전팀을 결정하는 대표 선발전도 원주DB프로미아레나에서 열렸다. 지난해 부산에 이어 올해 강원도 원주에서도 전국 각지의 팬들이 경기장을 찾아 LCK의 지역 기반 확대에 힘을 보탰다. 팀 차원의 팬 행사도 이어졌다. T1과 젠지가 국내 로드쇼를 통해 팬들과 만났고, 키움 DRX는 LCK 팀 최초로 베트남에서 해외 로드쇼를 개최하며 현지 팬들과 직접 호흡했다.

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이번 사진전은 올해 1월부터 진행된 주요 대회와 행사들을 시간 순서대로 구성해 LCK 팀과 선수들의 모습을 담아낸다. 한국조폐공사의 골드·실버 카드 55종을 전시하는 카드 전시존과 10개 팀을 개별 작품으로 표현한 포스코의 포스아트(PosART) 전시도 마련된다.

박성재 작가가 제작한 '비디디' 곽보성, '고스트' 장용준, '룰러' 박재혁의 데뷔 10주년 헌정 아트워크도 공개된다. 네이버 치지직이 선정한 베스트 클립 10 역시 전시를 통해 다시 만나볼 수 있다.

팬들이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 준비됐다. LCK 어워드와 연계한 '내 맘대로 어워드'를 비롯해 10년 동안 LCK와 함께한 선수들에게 메시지를 남기는 10주년 기념 메시지 월, 팬들의 창작물을 공유하는 팬 아트존 등이 운영된다. 방문객에게는 직접 꾸밀 수 있는 LCK 사진전 포토 카드가 제공되며, 럭키 드로우를 통해 인화 사진과 달력 포스터, LoL 감정표현·아이콘 쿠폰, LCK 어워드 티켓 등을 받을 수 있다.

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사진전 기간 중인 12월 16일에는 같은 장소에서 '2026 LCK 어워드'도 열린다. 한 해 최고의 활약을 펼친 선수들을 선정하는 시상식과 함께 LCK 후원사들이 마련한 특별 부문 시상도 진행된다.

'우리 WON, THE PLAY'는 2026년 우리 WON, THE PLAY 선정자 가운데 가장 인상적인 플레이를 보여준 선수에게 수여된다. 한 해 LCK 팬들에게 가장 큰 감동을 안긴 팀에는 '업비트 ALL-TIME HIGH 팀 어워드'가 돌아간다. 이외에 드래곤 스틸 최다 기록 선수에게 주어지는 'POSCO FANTASTEAL PLAYER'(포스코 판타스틸 플레이어), 퍼스트 블러드 최다 기록 선수에게 수여되는 'CASS FIRST BLOOD PLAYER'(카스 퍼스트 블러드 플레이어), 치지직에서 시즌 최고 동시 접속자 수를 기록한 경기에서 승리한 팀에게 주어지는 'CHZZK CHARTBREAKER AWARD'(치지직 차트브레이커 어워드) 등이 마련된다.

올 한 해 LCK가 남긴 경기와 선수들의 순간을 한자리에 모으는 이번 사진전은 단순한 기록의 전시를 넘어 팬들이 함께했던 2026년을 다시 돌아보는 공간이 될 것으로 기대된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com