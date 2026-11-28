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[스포츠조선 김준석 기자] 그동안 딩크족(무자녀 맞벌이 부부)으로 지내왔던 가정의학과 전문의 민혜연과 배우 주진모 부부가 42세에 극적인 임신 소식을 전하며, 늦깎이 부모가 마주할 현실적인 나이를 유쾌하게 짚어냈다.

민혜연은 지난 27일 자신의 유튜브 채널 '의사혜연'을 통해 임신 사실을 처음 확인한 순간부터 양가 부모님에게 서프라이즈로 소식을 알리는 과정, 그리고 2세 계획을 세우게 된 비하인드 스토리를 공개했다.

이날 영상에서 민혜연은 두 사람이 원래 아이 없이 둘만의 삶을 즐기던 딩크족이었으나, 올봄 주진모가 갑자기 마음을 바꾸면서 전환점을 맞았다고 밝혔다.

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주진모가 직접 주 양육자를 맡아 아이를 다 키워주겠다고 약속하며 임신을 제안했고, 42세라는 적지 않은 나이에 걱정부터 앞섰던 민혜연에게 감사하게도 준비하자마자 새 생명이 찾아왔다는 설명이다.

특히 시어머니와 시조카들이 모인 한정식당에서 초음파 사진을 건네며 임밍아웃을 진행하던 중, 늦깎이 부모의 나이 이야기가 화두에 올라 폭소를 자아냈다.

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민혜연은 "아기가 태어나서 초등학교에 들어가면 오빠(주진모)가 60세"라고 짚어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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주진모 역시 아이가 스무 살이 되어 결혼하는 모습까지는 보고 눈을 감아야 하지 않겠냐며 환갑을 넘겨서도 열심히 일해야 한다는 현실 자각으로 유쾌한 분위기를 더했다.

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앞서 연휴 첫날 친정어머니에게 초음파 사진을 건넸을 당시에는 감동적인 눈물바다가 펼쳐지기도 했다.

영문을 모르던 친정어머니는 손주가 생겼다는 사실을 깨닫고 그 자리에서 오열했고, 그동안 마음고생을 했다는 어머니의 말에 민혜연은 "엄마는 나를 마흔에 낳았지만 나는 마흔둘이라 더 많다"며 노산에 대한 솔직한 심경을 전했다.

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당초 임신 안정기에 접어든 뒤 차근차근 소식을 전하려 했으나 언론 보도가 먼저 나오면서 급하게 영상을 공개하게 됐다는 민혜연은 늦은 나이에 찾아온 축복을 조심스럽게 품으며 건강한 출산을 준비하고 있다.

narusi@sportschosun.com